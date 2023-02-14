Kadın ve Demokrasi Vakfı deprem bölgesinde

KADIN ve Demokrasi Vakfı, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hayatı olumsuz etkileyen zorlu şartların ortadan kaldırılması ve depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için seferberlik başlattı. KADEM'den yapılan açıklamaya göre, "Gün, dayanışma günü" denilerek depremzedeler için başlatılan acil yardım kampanyası kapsamında tüm Türkiye, acil ihtiyaçlar noktasında yardıma çağrıldı. Vakıf, kampanya bünyesinde hazırlanan termal giysiler, battaniye, kıyafet, atkı, bere, çorap, başörtüsü, bebek maması, bebek bezi, hijyenik ürünler, vitaminler ve kişisel bakım malzemeleri ile zorunlu ihtiyaçları bölgeye gönderdi.

GÖRÜNCE GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu önderliğindeki grup da Adıyaman ve Kahramanmaraş'a yardım götürerek depremzedeleri ziyaret etti. Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ı karşılarında gören vatandaşlar duygusal anlar yaşadı. Kimi sarılıp ağlarken, kimi de Başkan Erdoğan'a selam göndererek, "Yanımızda olmanız bize güç veriyor. Cumhurbaşkanı bizim de babamızdır" diye konuştu.