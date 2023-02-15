Aydın Haus’tan bölgeye yardım eli

10 ildeki yıkıcı deprem felaketinin ardından Aydın'da ASTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde üretimini sürdüren Hakkı Usta (HAUS) Santrifüj Teknolojileri firması da depremzedelere yardım elini uzattı. Aydın HAUS, depremzedeler için bölgeye 10'dan fazla tuvaletli mutfaklı konteyner gönderdi. Bölgede 2 bin kişiye günde üç öğün yemek hazırlayan Aydın HAUS, tuvalet konteyneri üretimine başladı. Depremzedeler için firma bünyesinde yardım kampanyası düzenlenirken firma yetkilileri de depremzedelerin barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılıyor.

HAUS Genel Müdürü ve Aydın Sanayi Odası Meclis Başkanı Hakkı Gözlüklü, "Ülke olarak derinden sarsıldığımız bugünlerde şirketimiz ve çalışanlarımızın desteğine ek olarak 10'dan fazla tuvaletli ve mutfaklı konteynırımız, günlük 2 binden fazla kişi kapasiteli 3 öğün yemek hazırladığımız mobil yemek tırımız, deprem çadırlarımız, tam teşekküllü mobil enkaz kaldırma aracımız ile desteğimizi sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz. Ayrıca 100 adet 2 gözlü tuvalet konteynırının da yapımına başladık. İhtiyacı olan her vatandaşımızın sesine kulak verdik. Bu süreçte HAUS ailesi olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

KAZIM YÖRÜKCE