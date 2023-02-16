‘Kırmızı yelekliler’den psikososyal destek

AKDENİZ, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde görev yapan ve "kırmızı yelekliler" olarak adlandırılan 200 psikososyal destek ekibi, kentteki ve ilçelerdeki depremzedelerle görüşüyor. Ekip, ihtiyaç analizi yapıp, psikolojik travma yaşayanlara destek sağlıyor. Depremin yaralarını sarmaya çalıştıklarını vurgulayan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Yaklaşık 60 bin kişiye şu ana kadar psikolojik sosyal destek hizmet sağlandı. Arkadaşlarımız özverili bir şekilde sahada olacaklar" dedi.

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