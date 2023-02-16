  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam ‘Kırmızı yelekliler’den psikososyal destek

‘Kırmızı yelekliler’den psikososyal destek

16.2.2023

‘Kırmızı yelekliler’den psikososyal destek
AKDENİZ, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 10 ili etkileyen depremlerin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde görev yapan ve "kırmızı yelekliler" olarak adlandırılan 200 psikososyal destek ekibi, kentteki ve ilçelerdeki depremzedelerle görüşüyor. Ekip, ihtiyaç analizi yapıp, psikolojik travma yaşayanlara destek sağlıyor. Depremin yaralarını sarmaya çalıştıklarını vurgulayan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Yaklaşık 60 bin kişiye şu ana kadar psikolojik sosyal destek hizmet sağlandı. Arkadaşlarımız özverili bir şekilde sahada olacaklar" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA