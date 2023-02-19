Ülkemiz, tarihinin en büyük felaketlerinden birin yaşadı. Yıkılan binalar, yaşanan acılar herkesin yüreğini yatkı geçti. Kahramanmaraş'ta yıkılan binaların çoğunda betonun kaymasını önlemek için kullanılan çıkıntılı demir yerine nervürsüz demir kullanıldığının ortaya çıkmasının ardından Yeni Asır'a konuşan MMMT Demir Madencilik Hafriyat Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Küçükdoğan, "Ebrar Sitesi'nde yaklaşık iki bin canımızı kaybettiğimiz ve 2000 yılı sonrası yapılmasına rağmen binalarda nervürsüz demir kullanıldığını görünce gözlerine inanamadım. Bu demir üretimde yok, ancak o dönemde elinde kalmış birinden satın almış olabilir. Tonunda bin lira bile fark etmez bu resmen bir cinayet, ucuz cinayet' iddasında bulundu.

GÖZLERİME İNANAMADIM

Binalarda nervürsüz demvir kullanıldığını görünce gözlerine inanamadığını belirten Küçükdoğan, "İş makinelerimizi deprem bölgesine gönderdik. Ben de yardım ve destek için gittiğimde gözlerime inanamadım. İki bine yakın vatandaşımızı, canımızı kaybettiğimiz Ebrar Sitesi'nde nervürsüz demir kullanılmış. Bina 2000 yılı sonrası yapılmasına rağmen nervürsüz, yani yasaklı olan demir kullanılmış. Öyle büyük bir fiyat farkı da yok,. Nereden bulmuş ki o demirleri, kullanmış? İnanılır gibi değil" dedi.

TAKSIRLE ADAM ÖLDÜRME

KAHRAMANMARAŞ'TA yıkılan binalardaki ilk incelemelerde yetkililerin önemli bulgulara ulaştığını iddia eden Muzaffer Küçükdoğan, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hasar tespit çalışmalarına başladı. Savcılık yetkililerinin deliller toplandığını gördük. Çürük binalara ilişkin 'taksirle adam öldürme' suçundan kamu davaları açılıyor. Enkaz kaldırılan yerlerden karot ve demir alınıyor. Projesi ile inceleme yapılıyor. Bazı binalarda tırtıklı olmayan demir kullanılmış, yani yasak ürün kullanmışlar. Hem müteahhit, hem de kontrolü yapan ekipler hatalı" dedi.

FATİH ŞENDİL