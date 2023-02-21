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Haberler Yaşam Ekmek çıkarırken ikinci depreme yakalandılar

Ekmek çıkarırken ikinci depreme yakalandılar

21.2.2023

Ekmek çıkarırken ikinci depreme yakalandılar
MALATYA Doğanşehir'de fırıncılık yapan Emrah Miran (43) ve ailesi, ilk depremden zarar görmeden kurtuldu. Elektrikler gelince alt kattaki fırınında depremzedelere ekmek yapan Emrah Miran, eşi Esengül, kızları Begüm (16), Berra (9) ile annesi, Aydın'dan misafirliğe gelen teyzesi ve eniştesi ile saat 13.24'teki ikinci depreme yakalandı. Misafir olan eniştesi Osman Tatar (64), deprem anında kapıya yakın olan Begüm ve Berra'yı dışarıya doğru iterek yeğenlerinin kurtulmasını sağladı ancak kendisi enkazdan sağ çıkarılamayan tek kişi oldu.
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