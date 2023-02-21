TUS ve YDUS ertelendi mi? TUS ve YDUS ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada yaptığı açıklamada, 'Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Mart'tan 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelenecek.

Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri' ifadelerini kullandı.

2023 YKS SINAVI ERTELENECEK Mİ?

2023 YKS sınavının ertelenmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi.

ÖSYM'den sınav tarihi duyurusu! Hangi sınav ne zaman yapılacak?