  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam TUS ve YDUS ertelendi mi? TUS ve YDUS ne zaman yapılacak?

TUS ve YDUS ertelendi mi? TUS ve YDUS ne zaman yapılacak?

Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ve Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na katılacak olanlar sınav tarihini araştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada sınav tarihlerinin değiştiğini duyurdu. Peki TUS ve YDUS ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

21.02.2023, 15:10 Güncelleme Tarihi: 21.02.2023, 15:15

TUS ve YDUS ertelendi mi? TUS ve YDUS ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyada yaptığı açıklamada, 'Tıpta Uzmanlık Sınavı 26 Mart'tan 15 Nisan'a, Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 6 Mayıs'tan 4 Haziran'a ertelenecek.

Şu anda camia olarak sınavımız deprem bölgesinde sağlık hizmetleri' ifadelerini kullandı.

2023 YKS SINAVI ERTELENECEK Mİ?
2023 YKS sınavının ertelenmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi.

ÖSYM'den sınav tarihi duyurusu! Hangi sınav ne zaman yapılacak?

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA