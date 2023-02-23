Acıları dayanışma dindirecek

İzmir depreminde evi hasar gördüğü için kiralık başka bir ev tutan Günnur Şakar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin yaralarını sarmak için harekete geçti. Şakar, İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği aracılığıyla ulaştığı Antakyalı Yeşim-Onur Sökmen çifti ile 28 günlük "Poyraz" bebeğe, kızıyla yaşadığı 3 oda 1 salondan oluşan evinin kapısını açtı.

"FAYDAM OLSUN İSTEDİM"

İzmir depreminde yaşadığı korku ve üzüntünün halen yüreğinde taze olduğunu dile getiren Şakar, "Birine bir faydam olsun istedim. Benim bir kızım vardı. Artık iki kızım, bir oğlum bir de torunum oldu. Beraberce evimizdeyiz. Sıcak bir yerde, kafaları rahat, çocuğun bakımı güzel olsun' diye niyet etmiştim. Allah da bana nasip etti böyle güzel bir aileyi" dedi.

"NASIL GÜVENDİN ABLA?"

Aynı acıları farklı kentlerde yaşayanların uzattığı yardım elinden duyduğu memnuniyeti dile getien Yeşim Sökmen ise, "Antakya'da köyde çadırlarda, seralarda kaldık ama çocuğum çok küçük olduğu için ısınma problemi vardı. Günnur ablayla tanıştık ve o bize evini açtı, çok sağolsun. Bizi ortak acı buluşturdu" diye konuştu.

Günnur Şakar'a ilk sorduğu sorunun 'Abla hiç tanımadığın insanlara nasıl evini açtın? Nasıl güvendin?' olduğunu belirten Sökmen, "Allah'a inandım' dedi. Ben bu kadar iyi insanların olduğunu zor durumumda anladım. Bundan sonra o benim bir annem, bir ablam. İnşallah da hiç ayrılmayız" ifadelerini kullandı.

Onur Sökmen ise Antakya'da bilgisayar tamirciliği yaptığı dükkanın depremde yıkıldığını, ailesine bakmak için İzmir'de iş aradığını anlattı. Dükkanındaki malzemelerinin hepsinin enkaz altında kaldığını belirten Sökmen, "Herhangi bir sorunumuz yok şu an. Bundan sonra bir evimiz, bir işimiz olsun diye çalışacağız" dedi.

OMURİLİK FELCİ GEÇİRDİ

Dayanışmanın ve yardımlaşmanın bir başka örneği ise Hatay'da yaşanıyor. Manisa'da yaşayan engelli Mehmet İleru (28) engeline aldırmadan deprem bölgesine yardıma koştu. Çocuk yaşta omurilik felci geçiren İleru, Toplum Gönüllüleri Vakfı aracılığıyla Hatay'da yardımda bulunuyor, destek oluyor. Yüzlerce gönüllü ile birlikte deprem bölgesinde bulunduklarını kaydeden İleru, "Depremin ilk anından itibaren buraya gelen 1200 gönüllüden biriyim. Burada depremzedelere yardımcı olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Kimi burada yazılımla alakalı yardımcı oluyor, kimi bedenen yardımcı oluyor. Ben açıkçası burada zihnen yardımcı oluyorum arkadaşlarıma. Yorulduğumda oturarak buradaki arkadaşlara çay dağıtıyorum. Yorgunluğumu o şekilde atıyorum" dedi.

Mehmet İleru engeline aldırmadan ilk günden itibaren deprem bölgesine yardıma koştu.

CÜNEYT HASÇELİK