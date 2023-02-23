“Bu sonsuz acıyı görmek yüreğimizi parçalıyor”

ALMANYA İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, deprem bölgesine giderek Kahramanmaraş'ta inceleme yaptı. Faeser, "Daha fazla yardım ve desteğimizi mümkün olan en iyi şekilde koordine etmek istiyoruz. Bu depremin Türkiye ve Suriye'de yol açtığı akıl almaz yıkımı ve sonsuz acıyı görmek hepimizin yüreğini parçalıyor" ifadesini kullandı. Faeser, "Hava kuvvetleri, bugün de aralarında 100 çadır, 400 kamp yatağı ve 1000'den fazla uyku tulumunun da bulunduğu 13 tonluk yardım malzemesini Türkiye'ye taşıyor. THW tarafından Suriye'nin kuzeybatısı için sağlanan yardım malzemeleri, başta çadırlar, battaniyeler, ısıtıcılar ve jeneratörler olmak üzere 73 tonu bulmaktadır" dedi.

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