Tüm aşçıları kazan başına çağırdı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde zarar gören bölgeler için ünlü isimler de seferber oldu. AFAD ile koordineli olarak bölgeye yardım TIR'ı gönderen ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, depremzedeler için mutfağa girdi ve yemek hazırladı. Sakallıoğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile tüm aşçıları yemek yapmaya davet etti.

Sakallıoğlu, "Sabah yemekle başladık. Birçok aşçı gönüllü olarak gelmiş. Fakat 'daha fazla aşçıya ihtiyaç var' dediler. Haydi kıymetli aşçılar, 1-2 gün bile olsa gelin! Gelin ki devamlılık sağlansın!" ifadelerini kullandı.