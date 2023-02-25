Fatma nine, torunları için canını feda etti

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş depreminde ortaya çıkan birçok aile dramından birisi de Hatay'da meydana geldi. Hatay'ın Hassa ilçesinde yalnız yaşayan Fatma Araz (81), 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen yıkıcı depremde sarsıntı olduğu esnada ailesini uyarmak için kendi evinden çıkarak torunlarının ve çocuklarının bulunduğu eve girdi. Araz, ailesini uyararak evden kaçmalarını sağladı. Araz'ın torunları ve çocukları kaçarak kurtulurken, yaşlı kadın üzerine kolon düşmesi sonucu vefat etti. Fatma Araz'ın kendinin evinin ise depremde yıkılmadığı ortaya çıktı.





AİLESİNİ KURTARDI KENDİ ÖLDÜ

Hayatını kaybeden Fatma Araz'ın torunu Abdulkadir Araz, "Biz depremde uyandık, babam hemen evden çıkmamızı söyledi. Halam ile ninem diğer evde beraber yatıyorlardı. Bizin evimize gelerek 'çocuklarım dışarı çıkın' diye bağırdı. Daha sonra bizim ev yıkılınca ninem kolon altında kalarak vefat etti. Amcalarım 6 aile olarak burada kalmaktayız. Ninem kendisi evinden sağ çıktı, bize yardım etmek için dışarı çıkmamız ve bizi kurtarmak için uğraştı. Deprem olduğunu söyleyerek dışarı çıkmamızı için bağırınca biz ailecek dışarı çıktık. Biz binanın yıkılmasına sokakta şahit olduk, o esnada ninem evin bir kolonunun çökmesi sonucu enkaz altında kalmış. Çok üzgünüz" şeklinde konuştu.