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Haberler Yaşam Enkaz kalktı ama kızı ve damadı bulunamadı

Enkaz kalktı ama kızı ve damadı bulunamadı

27.2.2023

Enkaz kalktı ama kızı ve damadı bulunamadı
HATAY'DA depremde yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazı tamamen kaldırılırken, bloklardan birinde yaşayan Üsteğmen Miraç İlhan (32) ve eşi Esra İlhan'dan (30) hala haber alınamıyor. Esra İlhan'ın Eskişehir'de yaşayan babası Battal Kerzi, "Ayın 13'ünde DNA testi verdik. Şu anda tek umudumuz hastanede olmaları, belki bilinçleri kapalıdır ama bilemiyorum. 20 gün oldu, hala kızım yok" dedi. Gözyaşlarına hakim olamayan acılı baba, "Daha yeni evlilerdi. Bir şekilde ne ölüsüne ne de dirisine ulaşamadık. Kızımın ve damadımın bulunması için yardım bekliyoruz" dedi.
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