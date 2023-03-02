Bakanlığın tüm altyapısı depremzedelere açıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlığın tüm altyapısını depremzedelere açtıklarını söyledi. AK Parti Grup Toplantısı öncesi soruları yanıtlayan Kasapoğlu, "Yurtlarımızdaki boş yatakları değerlendirmeye yönelik ilk etapta 160 bin depremzedelere açtık. Tüm imkanlarımızı okuluyla sosyal donatılarıyla depremzedeler için tahsis ettik. Mersin'den Kayseri'ye, Kayseri'den Rize'ye kadar tüm yurtlarımızda depremzedelerimizi misafir ediyoruz" diye konuştu.

YURTLAR HİZMET VERİYOR

Afet bölgesindeki yurtların da depremzedelere açıldığını belirten Kasapoğlu, depremzedelere, çocuklara yönelik faaliyetler gerçekleştirdiklerini aktardı. Yüz yüze eğitim gören öğrencilerin, stajı olan öğrencilerin mağdur olmaması için yurtları bloklara ayırdıklarını söyleyen Kasapoğlu, "Gençlik kamplarımızda da depremzedeleri ağırlıyoruz. Bakanlığımızın tüm altyapısını depremzedelerimize açtık" ifadelerini kullandı.