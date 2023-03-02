Fabrikatör depremzede 1 kilo pirinç istedi

7.7 ve 7.6'lık sarsıntıların ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, bölgede yaşayan çok sayıda insan zor durumda kaldı. Depremin hemen ardından tüm imkanlar seferber edilirken, vatandaşlar ve sivil toplum örgütleri de elini taşın altına koymaktan çekinmedi. Bu isimlerden biri de Şef Mehmet Yalçınkaya oldu. Yalçınkaya, depremin ardından bölgeye giderek depremzede vatandaşlar için ocağın başına geçti.

BÖLGE İNSANI TOK GÖZLÜ

Zorlu şartlara rağmen günlerdir bölgeden ayrılmadan depremzedelerin yemeklerini yapan Yalçınkaya, yaşadıklarını ve hissettiklerini anlattı. Yalçınkaya kendisini en çok etkileyen olayı şu sözlerle anlattı: "Mesela bir adam geldi 3 tane Mercedes'i varmış, bir tane binası varmış, bir tane fabrikası varmış bunların hepsi gitmiş. Bizden bir kilo pirinç istiyordu. Dünya bu kadar işte. İkinci konu ise bu bölgenin insanı tok. Teyzenin birine zeytinyağı veriyordum, "Evladım zeytin ağaçlarımız var bize zeytinyağı verme" dedi. O çok etkiledi beni, çocuklar da bizi çok etkiliyor. Dünyaya bakış açım değişti, çok afetlere gittim yardımlar yaptım ama burası başka bir şey" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, depremzedeler için Harbiye'de kurulan çadır kenti ziyaret etti. Akar, Hatay'da Milli Savunma Bakanlığının kurduğu mutfakta yemek pişiren şef Mehmet Yalçınkaya ile de bir araya geldi.

ASKERLERLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORLAR

Ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya ve gönüllü ekibi, Hatay'da sahra mutfağında askerle birlikte depremzedelere yemek hazırlıyor. Günde 3 öğün olmak üzere 10 bin kişilik yemek yaptıklarını belirten Yalçınkaya, "Bu mutfaklarda hem asker kardeşlerimiz var hem de Savunma Bakanlığında çalışan aşçı arkadaşlarımız var" dedi. Vatandaşlara protein ağırlıklı yemek yaptıklarını söyleyen Yalçınkaya, "İlk 20 gün bakliyatla geçti. Şu anda bütün amacımız buradaki kardeşlerimize daha protein, dengeli karbonhidrat çünkü onların da ciddi bir beslenmeye ihtiyaçları var" dedi.