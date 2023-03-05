Artvin’de çığ felaketi: 2 ölü, 7 yaralı!

ARTVİN'İN Yusufeli ilçesinde dün Olgunlar Mahallesi yaylasında yaşanan çığda ilk belirlemelere göre çığ altında kalan 2 dağcı öldü, 7 kişi de yaralandı. Artvin Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Saat 15.00 sıralarında Yaylalar Köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yapan vatandaşlarımızın üzerine çığ düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız ex olmuş, 7 vatandaşımız yaralı kurtarılmıştır. AFAD İl Müdürlüğümüz koordinesinde ekiplerimizce olay ile ilgili gerekli çalışmalar yürütülmektedir" denildi. Dağcıların bir televizyon programı için bölgede bulundukları öğrenildi. TRT Program Yapımcısı Serdar Kılıç da kurtulanlar arasında yer alıyor.

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