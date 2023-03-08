Kalyon kentte mutluluk programı

Bölge halkının hayata yeniden hızlı bir şekilde tutunmasını amaçlayan Kalyon Holding, psikolojik desteğin yanı sıra sınavlara hazırlanan gençlerin eğitimlerinin kesintiye uğramaması yönünde kurslar ve kadınların ekonomik üretime katılmasına imkân sağlayacak atölyeler düzenliyor.

ÜRETEREK İYİLEŞECEKLER

Sabah yürüyüşünden psikoloji sohbetlerine ve sinema filmi gösterimlerine kadar geniş bir yelpazede hem çocuklara hem de gençlere psikolojik açıdan iyileşme ve sosyalleşme alanı sunacak Mutluluk Çadırı'nda; 22 Mart'a kadar sürecek 'Psikoloji Konuşmaları' takvimi de yayımlandı. 'Üreterek İyileşiyorum' konsepti altında atölyeler ve eğitimler düzenleyecek olan HKÜ, 10 Mart Cuma gününe kadar "Kooperatifçilik Hakkında Genel Bilgiler", "Konserve Yapım Atölyesi", "Marka ve Pazarlama", "Sıfır Atık Bağlamında El İşi Atölyesi" ve "İletişim Becerileri" derslerini gerçekleştirecek. Ders programının sonunda katılımcılara birer katılım belgesi de takdim edilecek. Kalyon Konteyner Kent'te kalan öğrenciler için Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından LGS ve YKS kursları da verilmeye başlandı. Sınavlara hazırlanan 8'inci sınıf (LGS) ve 12'nci sınıf (YKS) öğrencilerine yönelik Türkçe, matematik, fen bilimleri ve yabancı dil branşlarında eğitimler veriliyor.