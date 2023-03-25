Evde kolayca hazırlayabileceğiniz Ramazan şerbeti tarifi!

EVDE RAMAZAN ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

Derin bir tencereyi ocağa alın ve suyu aktarın. Karanfil ve çubuk tarçını da ekleyip kaynatın. Şerbetinizin suyu kaynadıktan sonra şekeri ilave edip karıştırın. Üzüm ve eriklerin de sap kısımlarını ayıklayıp tencereye ekleyin ve 5 dakika kaynatın. Daha sonra vişneleri de atıp birkaç dakika daha kaynatın.