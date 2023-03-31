Oyun kumandası yenilendi

PC platformunda çalışan ve Xbox konsolları için özel olarak üretilen yeni HyperX Clutch Gladiate kablolu oyun kumandası oyun deneyiminize renk katacak. HP'nin oyun ve espor alanında öncü markası olan oyun çevre birimleri üreticisi HyperX, Xbox konsolları için HyperX Clutch Gladiate Kablolu Oyun Kumandasının satışa çıktığını duyurdu.



İKİ KONUMLU TETİK KİLİDİ

Sıkı Xbox oyuncuları için tasarlanan yeni Clutch Gladiate, uzun süre oyun oynayanlar için konfor ve rahat bir kontrol sunuyor. Yeni konfor, performans ve kontrol seviyeleri sunan Clutch Gladiate Kablolu Oyun Kumandası, çift tetik kilidi ve yeniden atanabilir arka düğmeleriyle kişiselleştirilebilir bir oyun deneyimi sağlıyor. İki konumlu tetik kilidi, kullanıcıların tetiğe kısa basma ve uzun basma arasında geçiş yapmasına da olanak tanıyor. Kumanda aynı zamanda sürükleyici oyun deneyimini geliştiren ve sezgisel geri bildirim sağlayan güçlü çift titreşim motorlarının yanı sıra, güvenli bir tutuş için dokulu tutma yerleri ve kolay kablolu kulaklık bağlantısı için 3,5 mm stereo jak girişine de sahip. Clutch Gladiate, Designed for Xbox lisansı ile Xbox One, Xbox Series X|S ve PC ile tam uyumlu olan kumanda tüm platformlarda sorunsuz bir kullanım sunuyor.



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