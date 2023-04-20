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Usta oyuncu Yıldız Kültür Bir Küçük Gün Işığı'nda!

Pazartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, sevilen dizi “Bir Küçük Gün Işığı”nın oyuncu kadrosuna deneyimli isim Yıldız Kültür katıldı.

20.04.2023, 11:30 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023, 11:33

Usta oyuncu Yıldız Kültür Bir Küçük Gün Işığı’nda!

ÜMRAN AYAZ'IN ANNESİ ORTAYA ÇIKIYOR

Ümran Ayaz'ın annesi Ayten karakteri ile beğeni ile izlenen dizinin kadrosuna giren Yıldız Kültür'ün gelişi evdeki dengeleri yine değiştirecek. Anne kız arasında yaşanacak gelişmeler şimdiden büyük merak konusu oldu.

Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" her pazartesi Atv'de.

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