Kalyon Enerji’den anlamlı proje

Kalyon Enerji, Türkiye'de yaptığı büyük yatırımlarının yanı sıra eğitime de büyük önem veriyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla iklim değişikliği, biyoçeşitlilik gibi konularla ilgili Karapınar ilçesinde bulunan Mehmet Akif İlkokulu'ndaki 57 öğrenciyi Meke Krater Gölü'ne götürdü. Çocuklar burada iklim değişikliğinin, susuzluğun etkilerini yakından görerek Kalyon ekibinden bilgi aldı. Çocuklar piknik yapıp, atıklarını da atık konteynırlarına attı.

EKONOMİYE KATKI

Programda çocuklarla yakından ilgilenen Kalyon Enerji Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Defne Sarısoy, "Çevre bilincine dikkat çekmek için buradayız. İklim değişikliği, atık ayrıştırma, yenilenebilir enerji teknolojileri, biyoçeşitlilik üzerine çocuklarımızla konuştuk. Özellikle çocuklarımıza bölge ile ilgili bilgiler verdik. Karşılıklı interaktif bir gün geçirdik. Günün sonunda birlikte piknik yaptık. Atıkları sınıfına göre konteynırlara atarak atık ayrıştırma bilincini öğrendiler" dedi. Sarısoy, "Amacımız temiz enerji üretirken gelecek nesillere sürdürülebilir bir dünya bırakmak. Bu kapsamda çalışmalarımız devam edecek" dedi.

'GURUR DUYUYORUZ'

Sarısoy şöyle konuştu: "Avrupa'nın en büyük dünyanın ise sayılı güneş santralini burada hayata geçirdik. 2020 yılında yapımına başlandı, 2023 yılında ise devreye girdi. Bu projeyle gurur duyuyoruz. Ekonomiye büyük katkısı var. Çocuklar da tesisin farkında, bu da bizi mutlu etti."

ÇOCUKLAR MUTLU OLDU

ETKINLIĞE katılan 4. sınıf öğrencisi Şevket Akdeniz (10), "Çevreyi korursak her şey güzel olur. Çevremiz kirli olursa canlılar ölüyor, zarar görüyor. Ben de bunu öğrendim. Bunu bütün arkadaşlarıma da anlatacağım. Çevremizi temiz tutalım ki canlılar zarar görmesin. Temiz çevre temiz yaşam demek" dedi. 4. sınıf öğrencisi Mehmet Salim Mavi (10), "Hangi maddeyi hangi geri dönüşüm kutusuna atacağımızı öğrendik. Geri dönüşümün önemini öğrendik. Doğamızın nasıl kirlendiğini, nasıl korumamız gerektiğini öğrendik. Doğayı korumadığımız zaman canlıların ölümüne neden oluyor. Canlılar evsiz kalıyor" dedi. Okul müdürü Sebahattin Kineşci, "Kalyon Enerji'ye çok teşekkür ederim. Çocuklarımız çok mutlu oldu. Çevre bilincini öğrenip, önemini öğrendiler" dedi.