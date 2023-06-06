Karadeniz’de yağış sele dönüştü

Ülkenin büyük bölümünde etkili olan yağışlı hava Karadeniz'deki illerde hayatı olumsuz etkiledi. Samsun'da 1 kişi hayatını kaybetti, Amasya'da sele kapılan 2 kişiden birinin cansız bedenine ulaşıldı. Sinop ve Kastamonu'da tarım arazileri su altında kalırken ulaşımda aksamalar yaşandı. Türkiye sele yol açan şiddetli yağışın etkisi altında.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Amasya, Samsun, Sinop ve Kastamonu illerinde yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan sel ve su baskınlarına AFAD ekipleri ile birlikte emniyet, jandarma, itfaiye, DSİ, ilçe özel idare, KGM, 112, UMKE, Kızılay, YEDAŞ ve belediye ekiplerince müdahale çalışmaları aralıksız sürdürüldüğü bildirdi. Samsun'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle merkez ilçelerde eğitime bir gün ara verildi. Sinop Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelindeki sağanağın yarın öğle saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.

İNEBOLU ÇAYI YÜKSELDİ

Sinop'ta etkili olan sağanağın ardından bazı sera ve tarım arazileri su altında kaldı. Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde geceden itibaren etkili olan şiddetli yağışlar İnebolu ilçesinin merkezinden geçen İnebolu Çayı'nı taşma noktasına getirdi. Bazı binalarda küçük çaplı su baskınları yaşanırken Ezine Çayı'nın debisi yükseldi. Belediye ve Özel İdare ekipleri, bölgede temizlik çalışması yürütüyor.