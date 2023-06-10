Halıdaki yağ lekesini çıkartmanın basit çözümleri!

Yemek yaparken ya da yemek tüketirken halılara yağ damlayabiliyor.
Yemek yaparken ya da yemek tüketirken halılara yağ damlayabiliyor.
Söz konusu lekeye müdahale edilmediğinde çıkarılması zor bir hale gelebiliyor. Ayrıca kötü bir görüntü de oluşturabiliyor. Halıdaki yağ lekesini en kısa süre içerisinde temizlemek oldukça önemlidir. Nitekim halıdaki yağ lekesi kuruduğu taktirde çıkartılması daha zor olacaktır.
HALIDAKİ YAĞ LEKESİNİ ÇIKARTMANIN 3 YÖNTEMİ
Halıdaki yağ lekesini çıkartabilmek için öncelikle bir kağıt havlu ya da bez aracılığıyla lekeye hafifçe bastırılır. Bu sayede yağın fazla kısmının emilmesi sağlanır. Bu işlemin ardından şu 3 yöntem kullanılabilir; su ve çamaşır deterjanı yöntemi, soda yöntemi, mısır nişastası ve kabartma tozu yöntemi.
Su ve Çamaşır Deterjanı Yöntemi: Halıdaki yağ lekesini çıkartabilmek için 1 çay kaşığı ağartıcı özelliği bulunmayan çamaşır deterjanı, 2 su bardağı sıcak suyla karıştırıp sünger aracılığıyla halıdaki yağ lekesinin üstüne sürülür. Akabinde iyice ovalanarak lekenin temizlenmesi sağlanır. Ovalama işleminin ardından halının lekeli kısmı mutlaka su ile durulanır ve kuruması beklenir.
Soda Yöntemi: Halıdaki yağ lekesinin üstüne soda dökülür ve bir bez aracılığıyla çok bastırılmadan temizleme işlemi gerçekleştirilir. Silme işleminin ardından leke hala geçmediyse aynı yöntem birkaç kez daha tekrarlanabilir. Halıdaki yağ lekesi geçtikten sonra soda lekesi kalmaması için su ile durulanmalı ve kurutulmalıdır.
Mısır Nişastası ve Kabartma Tozu Yöntemi: Lekeyi kapatacak kadar mısır nişastası ve kabartma tozu karıştırılır. Akabinde yağ lekesini kapatacak biçimde yayılır. Biraz bekledikten sonra diş fırçası ile lekeli alan fırçalanır. Son olarak da ıslak ve vakumlu bir süpürge aracılığıyla halının üstündekiler çekilir.