Halıdaki yağ lekesini çıkartmanın basit çözümleri!

HALIDAKİ YAĞ LEKESİNİ ÇIKARTMANIN 3 YÖNTEMİ

Halıdaki yağ lekesini çıkartabilmek için öncelikle bir kağıt havlu ya da bez aracılığıyla lekeye hafifçe bastırılır. Bu sayede yağın fazla kısmının emilmesi sağlanır. Bu işlemin ardından şu 3 yöntem kullanılabilir; su ve çamaşır deterjanı yöntemi, soda yöntemi, mısır nişastası ve kabartma tozu yöntemi.