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Haberler Yaşam ‘Paravan’da 237 gözaltı

Paravan’da 237 gözaltı

14.6.2023

Gazete

‘Paravan’da 237 gözaltı
MALİ suçlara yönelik "Paravan" operasyonu düzenlendi. 490 şüphelinin "nitelikli dolandırıcılık", "resmi ve özel belgede sahtecilik", "parada sahtecilik", "ihaleye fesat karıştırma", "vergi usul kanununa muhalefet", "sınav usulsüzlükleri" ve "tefecilik (klasik ve pos tefeciliği)" suçlarını işledikleri tespit edildi. 47 ilde sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonda 237 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör, 102 fişek, 9 farklı kişi adına düzenlenmiş engelli sağlık raporu, çok sayıda sahte olduğu değerlendirilen altın ve ziynet eşyası ile çeşitli dokümanlar ele geçirildi.
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