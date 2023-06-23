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Haberler Yaşam Vermem Seni Ellere 2. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Vermem Seni Ellere 2. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Atv'nin yaz sezonuna damgasını vuracak olan dizisi Vermem Seni Ellere ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar'ın başrollerini paylaştığı dizi için arama motorlarında araştırma yapanlar, Vermem Seni Ellere 2. bölüm izle, Vermem Seni Ellere 2. bölüm full izle sorgularını yapıyor. Peki, 25 Haziran Pazar günü yayınlanacak olan Vermem Seni Ellere'nin 2. bölümünde neler yaşanacak? Vermem Seni Ellere'nin 2. bölümüne ilişikin detaylar...

Vermem Seni Ellere 2. bölüm izle! Atv Vermem Seni Ellere yeni bölüm full HD izle

Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği AKN Film imzalı Vermem Seni Ellere, ilk bölümüyle izleyicileri Atv ekranına kilitledi. Vermem Seni Ellere'nin 2. bölümü merak edilmeye başlandı.

Vermem Seni Ellere'nin 2. bölümünü izlemek için tıklayın...

2.BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

Gökten tepesine aniden inen aşkını yine ani bir hızla kaybettiğini zanneden Zeliş, karşısında yeniden Mehmet'i görünce çok şaşırır. Mehmet gitmekten vazgeçmiş, açtığı zararı ödemek için tabiri caizse Zeliş'in "kölesi" olarak Taşkıran'da çalışmaya başlamıştır.

Ancak Mehmet, Zeliş'in bilmediği bir sırla dönmüştür obaya.

Zeliş ise aklına geldiği her an Mehmet'e kök söktürüyordur. Lüks villasından çıkıp ahırda hayvanlarla yaşamaya başlayan Mehmet'in obadaki mesaisi böylece başlar.

Mehmet zor koşullarda çalışarak bir taraftan ırgatlığı öğreniyor diğer taraftan da Zeliş'le didişerek onu tanımaya çalışıyordur.

Vermem Seni Ellere'nin 1. bölümünü izlemek için tıklayın...

Yoksa bu hırçın kız, Mehmet'in sandığı gibi zalim biri değil midir? Mehmet'in olduğu gibi Zeliş'in de bir sırrı vardır. Zeliş'e aşık olan Soner, bu sırrı bir silah gibi kullanarak Zeliş'i elde etmek üzeredir.

Zeliş'in içine düştüğü zor durumdan kurtulması için bir mucize gerekmektedir ve o mucize Zeliş'in hiç beklemediği bir anda, hiç beklemediği birinin eliyle gelecektir…

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