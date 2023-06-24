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Haberler Yaşam Bir Küçük Gün Işığı için izleyici istedi: Atv sürpriz bir son daha çekti!

Bir Küçük Gün Işığı için izleyici istedi: Atv sürpriz bir son daha çekti!

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği atv'nin beğeni ile izlenen dizisi Bir Küçük Gün Işığı geçtiğimiz haftalarda 36. bölümüylefinal yapmıştı. Ancak izleyicinin talebiyle sevilen dizi için iki farklı final sahnesi çekildi. İzleyicinin mutlu son talebine kayıtsız kalamayan ekip, Bir Küçük Gün Işığı'na mutlu sonla biten bir final sahnesi daha hazırladı.

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelmiş olan ve yayınlanan 36. bölümüyle ekranlara veda eden Bir Küçük Gün Işığı için izleyici mutlu son istedi.

Bir Küçük Gün Işığı için izleyici mutlu son istedi: Atv sürpriz bir son daha çekti!

Bir Küçük Gün Işığı ekibi ise bu talebe kayıtsız kalamadı.

Bir Küçük Gün Işığı için izleyici mutlu son istedi: Atv sürpriz bir son daha çekti!

Seyirciye sürpriz yapan ekip, mutlu sonla biten bir final sahnesi daha hazırladı.

Bir Küçük Gün Işığı için izleyici mutlu son istedi: Atv sürpriz bir son daha çekti!

Başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı, "A Little Sunshine" adıyla yurt dışında büyük ilgi gören dizi, daha önce İspanya, İsrail, Şili, Romanya, Ekvator, Macaristan ve Panama dahil birçok ülkeye lisanslanmıştı.

Bir Küçük Gün Işığı için izleyici mutlu son istedi: Atv sürpriz bir son daha çekti!

Yurt dışı izleyicisi mutlu sonlu biten finallere alışık olduğu için çoğu ülke diziyi bu alternatif finaliyle ekranlara getirecek.

Bir Küçük Gün Işığı için izleyici mutlu son istedi: Atv sürpriz bir son daha çekti!

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, heyecan dolu gelişmelerin yer aldığı bu sürpriz final, Türk izleyicileri için ise Pazartesi akşamı Bir Küçük Gün Işığı'nın YouTube kanalından yayınlanacak.

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