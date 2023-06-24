Bir Küçük Gün Işığı için izleyici istedi: Atv sürpriz bir son daha çekti!

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelmiş olan ve yayınlanan 36. bölümüyle ekranlara veda eden Bir Küçük Gün Işığı için izleyici mutlu son istedi.
Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelmiş olan ve yayınlanan 36. bölümüyle ekranlara veda eden Bir Küçük Gün Işığı için izleyici mutlu son istedi.
Bir Küçük Gün Işığı ekibi ise bu talebe kayıtsız kalamadı.
Seyirciye sürpriz yapan ekip, mutlu sonla biten bir final sahnesi daha hazırladı.
Başrollerini Seray Kaya ve Berk Oktay'ın paylaştığı, "A Little Sunshine" adıyla yurt dışında büyük ilgi gören dizi, daha önce İspanya, İsrail, Şili, Romanya, Ekvator, Macaristan ve Panama dahil birçok ülkeye lisanslanmıştı.
Yurt dışı izleyicisi mutlu sonlu biten finallere alışık olduğu için çoğu ülke diziyi bu alternatif finaliyle ekranlara getirecek.
Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği, heyecan dolu gelişmelerin yer aldığı bu sürpriz final, Türk izleyicileri için ise Pazartesi akşamı Bir Küçük Gün Işığı'nın YouTube kanalından yayınlanacak.