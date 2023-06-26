Bayramın gözdesi soğuk baklava nasıl yapılır?

Sütlü soğuk baklava tarifini bir kez yapanlar sürekli yapmak isteyebiliyorlar. Çünkü tadı adeta damağınızdan silinmiyor. Ayrıca sütlü soğuk baklava tarifinin pratik bir şekilde hazırlanması, daha fazla tercih edilmesini olanaklı hale de getirebiliyor.