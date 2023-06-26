Bayramın gözdesi soğuk baklava nasıl yapılır?

SÜTLÜ SOĞUK BAKLAVA TARİFİ
Sütlü soğuk baklava tarifinin tam kıvamında hazırlanabilmesi için hem malzemelerine hem de hazırlanış aşamalarına dikkat edilmesi gerekiyor. Adeta tadı damağınızda kalacak sütlü soğuk baklava tarifi için gerekli olan malzemeler hemen aşağıda yer alıyor.
Baklavasına Gerekli Olanlar: 1 paket baklavalık yufka, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 200 gram tereyağı (14 yemek kaşığı).
Arası için Gerekli Olan: 1 su bardağı Antep fıstığı.
Şerbeti için Gerekli Olanlar: 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt ve 2,5 su bardağı toz şeker.
Üzeri için Gerekli Olanlar: 1 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı kakao ve 80 gram çikolata (rendelenmiş).