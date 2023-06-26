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Haberler Yaşam Bayramın gözdesi soğuk baklava nasıl yapılır?

Bayramın gözdesi soğuk baklava nasıl yapılır?

Yeni bir lezzet olarak ortaya çıkan ve son dönemde oldukça popülerleşen soğuk baklavayı bu bayramda evde hazırlayarak misafirlerinize sunabilirsiniz. Nasıl mı? İşte evde hazırlayabileceğiniz, tadı damaklarda kalacak soğuk baklava tarifi...

Sütlü soğuk baklava tarifini bir kez yapanlar sürekli yapmak isteyebiliyorlar. Çünkü tadı adeta damağınızdan silinmiyor. Ayrıca sütlü soğuk baklava tarifinin pratik bir şekilde hazırlanması, daha fazla tercih edilmesini olanaklı hale de getirebiliyor.

Bayramın gözdesi soğuk baklava nasıl yapılır?

SÜTLÜ SOĞUK BAKLAVA TARİFİ

Sütlü soğuk baklava tarifinin tam kıvamında hazırlanabilmesi için hem malzemelerine hem de hazırlanış aşamalarına dikkat edilmesi gerekiyor. Adeta tadı damağınızda kalacak sütlü soğuk baklava tarifi için gerekli olan malzemeler hemen aşağıda yer alıyor.

Baklavasına Gerekli Olanlar: 1 paket baklavalık yufka, 1 çay bardağı sıvı yağ ve 200 gram tereyağı (14 yemek kaşığı).

Arası için Gerekli Olan: 1 su bardağı Antep fıstığı.

Şerbeti için Gerekli Olanlar: 1 su bardağı su, 1 su bardağı süt ve 2,5 su bardağı toz şeker.

Üzeri için Gerekli Olanlar: 1 yemek kaşığı pudra şekeri, 1 yemek kaşığı kakao ve 80 gram çikolata (rendelenmiş).

Bayramın gözdesi soğuk baklava nasıl yapılır?

HAZIRLANIŞI

Sütlü soğuk baklava tarifi aşağıdaki adımları takip ederek kıvamında hazırlanabiliyor. İşte söz konusu sütlü soğuk baklava tarifinin hazırlanışı;

Öncelikle şerbet hazırlanır. Tencereye süt, su ve şeker koyularak şeker eriyinceye kadar karıştırılır. Ortalama 5 dakika kadar kaydıktan sonra ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır.

Tereyağı eritilir ve üzerinde oluşan köpüğü almak için süzgecin içerisine kağıt havlu serilir ve tereyağı dökülür. İyice süzüldükten sonra köpükten arınmış olan tereyağının içerisine sıvı yağ ilave edilir.

Bayramın gözdesi soğuk baklava nasıl yapılır?

Tezgaha yufkalar serilir ve borcam boyutunda kesilir. Akabinde yufkalar ikiye ayrılır. Alt tabana 20 yaprak, üst tabana ise 22 yaprak olarak kullanılabilir. Üzeri için ayrılan yufkalar temiz bir beze kurumaması için sarılır. Çok ince olduklarından dolayı çabucak kuruyabilirler.

Borcam yağlanır ve bir yaprak yufka borcama yerleştirilerek üzeri yağlanır.

Her yufka, arası yağlanarak üst üste dizilir.

Bayramın gözdesi soğuk baklava nasıl yapılır?

En üst yufka serildikten sonra üzeri yağlanmadan önce fıstıklar yayılır ve biraz yağ gezdirilir.

Kalan yufkalar da aynı şekilde her katı yağlanarak üst süte dizilir. Akabinde istenilen büyüklükte kare olacak şekilde kesilir ve üstüne kalan yağ sürülür.

Sonra önceden 170 derecelik ısıtılmış, alt üst ayar fırında ortalama 45 dakika kadar üzeri güzelce kızarana kadar pişirilir. Ayrıca altının iyice piştiğinden emin olunması gerekir.

Bayramın gözdesi soğuk baklava nasıl yapılır?

Baklava piştikten sonra ortalama 10 dakika kadar dinlendirilir. İlk sıcağı çıkan baklavaya kepçe yardımıyla soğuk şerbet dökülür. Sonra 2 ila 3 saat kadar dinlenmeye bırakılır.

Tatlının üzeri için kakao ve pudra şekeri karıştırılır. Her yerine gelecek şekilde elenir. Ayrıca rendelenmiş olan çikolata da üzerine serpilir.

Son olarak Antep fıstığı ile süslendikten sonra sütlü soğuk baklava servis edilerek afiyetle tüketilebilir.

Bayramın gözdesi soğuk baklava nasıl yapılır?

Şimdiden afiyet olsun...

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