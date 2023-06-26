Klima filtre temizliği nasıl yapılır?

KLİMA FİLTRESİ HANGİ SIKLIKLA TEMİZLENMELİ?

Klima filtresi hangi sıklıkla temizlenmelidir bu konu birçok kişi tarafından merak edilen bir konudur o zaman hemen açıklayalım. Klima filtresi, her mevsimde sürekli kullanılmaktadır. Sık kullanılan cihazlar arasında yerini almaktadır. Bunun için mutlaka ayda 2-3 defa temizliğinin yapılması gerekmektedir.