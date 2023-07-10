Ev yapımı kreminizi sürün: Sivrisineklerden kurtulun!

Hem kimyasal olmayan hem de sivrisineklerden uzak bir uyku uyumanızı sağlayacak krem tarifiyle karşınızdayız.
Hem kimyasal olmayan hem de sivrisineklerden uzak bir uyku uyumanızı sağlayacak krem tarifiyle karşınızdayız.
SİVRİSİNEK KOVUCU KREM
Malzemeler:
30 ml hindistan cevizi yağı
10 ml neem yağı (tesbih ağacı yağı)
10 ml badem yağı
10 damla lavanta yağı
10 damla çay ağacı yağı
Araçlar:
Cam kavanoz
Karıştırıcı veya çubuk
Yapılışı:
Temiz ve kuru bir cam kavanoza hindistan cevizi yağını ekleyin. Hindistan cevizi yağı, krem kıvamı veren ana bileşendir ve aynı zamanda cildinizi nemlendirir.
Ardından, neem yağını ve badem yağını ekleyin. Neem yağı, sivrisineklere karşı etkili bir kovucu özelliğe sahiptir ve badem yağı da cildinizi besler ve korur.
Karışımı iyice karıştırmak için bir karıştırıcı veya çubuk kullanarak malzemeleri birbirine entegre edin. Böylece yağlar birbirleriyle homojen bir şekilde karışacak ve krem kıvamına gelene kadar çalkalayabilirsiniz.
Son olarak, lavanta yağı ve çay ağacı yağını ekleyin. Lavanta yağı sivrisinekleri uzak tutmanın yanı sıra rahatlamanıza yardımcı olurken, çay ağacı yağı da antiseptik özelliklere sahiptir ve cildinizi korur.
Tüm malzemeler iyice karıştığında, kavanozun kapağını sıkıca kapatın ve kremi çalkalayarak tekrar karışmasını sağlayın.
Bu ev yapımı sivrisinek kovucu kremi her gece uyumadan önce kullanabilirsiniz. Kremi, açıkta kalan bölgelere (kol, bacak, boyun, vb.) ince bir tabaka halinde sürün. Sivrisineklerin kovucu etkisini azaltmamak için kremi düzenli olarak yenileyin.
Unutmayın ki, ev yapımı krem doğal bileşenlerden oluşsa da, herkesin cilt reaksiyonları farklı olabilir. Yeni bir ürünü kullanmadan önce, bileğinizin iç kısmında küçük bir alanda test yaparak cilt tepkisini gözlemleyin. Herhangi bir tahriş veya alerji belirtisi görüldüğünde kullanmayı bırakın.
Ayrıca, sivrisineklerin çekici bulduğu faktörlerden biri vücut kokusu olabilir. Düzenli olarak duş almak, hafif kokulu sabunlar kullanmak ve açık renkli, uzun kollu kıyafetler giymek gibi ek önlemlerle sivrisinek ısırıklarından korunmanızda yardımcı olabilirsiniz.
DİĞER SİVRİSİNEK KOVUCU YÖNTEMLER
Giyim seçimi: Sivrisineklere karşı korunmak için uzun kollu ve uzun pantolonlu kıyafetler giymek önemlidir. Ayrıca, açık renkli ve gevşek dokulu kıyafetler sivrisineklerin cilde ulaşmasını engelleyebilir.
Sineklik kullanmak: Yatak odasına veya uyku alanına cibinlik takmak, sivrisineklerin size yaklaşmasını engelleyebilir. Ayrıca pencerelerinize sineklik takmak da sivrisineklerin içeri girmesini önleyebilir.
Sivrisinekten uzak durulan saatler: Sivrisinekler genellikle sabahın erken saatlerinde ve akşamın geç saatlerinde daha aktiftir. Bu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınmak veya koruyucu önlemler almak sivrisineklere maruz kalma riskinizi azaltabilir.
Bahçe düzenlemesi: Sivrisineklerin üreme alanlarını ortadan kaldırmak için bahçenizdeki su birikintilerini, durgun suyu ve çöp birikintilerini temizleyin. Bu, sivrisineklerin çoğalma alanlarını azaltarak size yaklaşma olasılıklarını azaltabilir.
Unutmayın, sivrisineklerin davranışları bölgeye ve mevsime bağlı olarak değişebilir. İklim koşullarına, bulunduğunuz coğrafi bölgeye ve sivrisinek türüne göre en etkili yöntemleri belirlemek önemlidir.