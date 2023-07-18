İngiliz gelin, aşkı için çiftçi oldu

İngiltere'de bir yazılım şirketinde yönetici olarak çalışan Melanie Sarah Durrant'ın hayatı (47) tatil için geldiği Fethiye'de değişti. Hayatının aşkıyla tanışan Durrant, İngiltere'deki kariyerini bir kalemde silip Ergün Baldır (44) ile evlendi ve Aydın'da hayvan çiftliği kurdu. Baldır çifti besledikleri hayvanlarla birlikte mutlu bir yaşam sürüyor. İngiliz gelin, "Hayatımın aşkını Türkiye'de buldum. Eşime çok aşığım ve onunla çok mutluyum" dedi.

TATİLDEYKEN TANIŞTILAR

İngiltere'de yönetici olarak çalışan Sarah Durrant, tatil için Muğla'nın turizm beldesi Fethiye'ye geldi. Tatildeyken, teknede kaptanlık yapan Ergün Baldır ile tanıştı. Ergül ile evlenmeye karar veren Sarah, İngiltere'deki işini aşık olduğu Aydınlı çiftçi için bırakıp Türkiye'ye yerleşti. Bir süre sonra sevdiği çiftçiyle evlenen Sarah Durrant, Aydın'ın Efeler ilçesinde hayvancılık yapmaya başladı.

Aydın'da hayvancılık yapan Baldır'ın teklifini kabul eden Durrant, bir an bile tereddüt etmedi. Geçen yıl yaşamını birleştiren çift, Umurlu Mahallesi'nde bulunan çiftlikte birlikte çalışmaya başladı. Üniversite of Huddersfield'de işletme eğitimi alan, İngiltere'deki ofis hayatını terk edip sabahları hayvan sesleri arasında uyandığı bir hayatı tercih eden Sarah Durrant, bu yaşama kısa sürede alıştı. Gün doğumunda çiftliğe giren İngiliz gelin, süt sağımından büyükbaş hayvanların beslenmesine kadar tüm işleri tek başına yürütüyor.

TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM

Sarah Durrant, Türkiye macerasının yaklaşık 30 yıl önce başladığını belirterek, "Türkiye ile maceram 30 yıl önce başladı. Gençliğimde tatile gelmiştim. Çok beğendim biraz çalışıp kaldım burada. Sonrasında İngiltere'ye döndüm. 30 yıl boyunca sürekli gidip geliyorum. 1 yıl önce tatile geldim. Fethiye'de tekne turu yaptım. Teknede bir baktım çok yakışıklı bir beyefendi vardı. Gerisi dediğimiz gibi hikaye oldu. Bir karar aldık ve Türkiye'ye döndüm. Şimdi beraberiz" diye konuştu

'NE MUTLU BANA'

TÜRKİYE'NİN değerini bildiğini vurgulayan Durrant, "Eşime olan aşk önemli. Türkiye'yi zaten çok seviyordum. İkisi birleşince ne mutlu bana, daha ne isteyebilirim ki hayattan? Şu an çok mutluyum. Hayvanları çok seviyorum. Köpeğimi İngiltere'den getirdim. Eşime çok aşığım ve çok mutluyum" dedi. Ergün Baldır ise eş ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

EŞİNİN DESTEKÇİSİ

EŞİNİN en büyük destekçisi olan Durrant, plazadan çiftlik hayatına geçtiğini, aslında istediği yaşamın bu olduğunu sonradan anladığını dile getirdi. Durrant, "Bütün gün eşimle beraberim. Bundan çok mutluyum. Çok güzel zaman geçiriyoruz, hep beraberiz. Aklımda hiç hayvancılık yoktu. Elbette ileride emekli olmak istiyordum. O hayal vardı ama böyle bir iş yapacağımı hiç hayal etmedim. Aşk işte" dedi.