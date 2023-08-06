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Haberler Yaşam Bakan Koca’dan sıcak hava uyarısı

Bakan Koca’dan sıcak hava uyarısı

Bakan Koca’dan sıcak hava uyarısı
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, 'sıcak hava' uyarısında bulundu. Ayrıca Bakan Koca, "Terlemeyle oluşan sıvı kaybının vücuttaki kan miktarını azaltması sonucu, kalp damar hastalığı olan kişilerde kan yoğunluğu arttığı için kalp krizleri görülebilir" dedi. Bunun yanı sıra sıcak havanın kalp ve damar hastalıklarında tetikleyici olabileceğine dikkat çekerek, Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Tolunay'ın kalp ve tansiyon hastaları için önemli tavsiyelerde bulunduğu videoyu, sosyal medya hesabında paylaştı. Bakan Koca paylaşımında şunları kaydetti: "Sıcaklar sağlığımız açısından pek çok riske yol açıyor. Örneğin, terlemeyle oluşan sıvı kaybının vücuttaki kan miktarını azaltması sonucu, kalp damar hastalığı olan kişilerde kan yoğunluğu arttığı için kalp krizleri görülebilir."
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