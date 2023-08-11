Karpuz seçerken nelere dikkat etmeliyiz?

Yazın en sevilen meyveleri arasında olan karpuzu seçmek de önemlidir. İyi bir karpuz lezzetli ve sulu olmalıdır. Karpuz seçerken bazı noktalara dikkat etmeli...
Yazın en sevilen meyveleri arasında olan karpuzu seçmek de önemlidir. İyi bir karpuz lezzetli ve sulu olmalıdır. Karpuz seçerken bazı noktalara dikkat etmeli...
KARPUZ NASIL SEÇİLİR?
Karpuz seçerken dikkat etmeniz gereken ilk nokta alt kısmının sarı olup olmamasıdır. Alt bölge ne kadar sarıysa karpuz o kadar olgunlaşmış ve lezzetlidir.
Karpuzun çatlak yerlerine dikkat edin. Tüm karpuzların üzerinde gördüğümüz bir başka detay da adeta bir örümcek ağını andıran çatlak görünümlerdir. Bu detaylar da karpuzun lezzeti hakkında size ipucu verecektir. Eğer karpuzun üzerinde örümcek ağı gibi görünümler varsa bu karpuzun iyi olduğunu gösterir. Hatta bir de minik noktalar varsa lezzetinden şüphe etmemeniz gereken bir karpuzla karşı karşıyasınız demektir.
Karpuzun boyutuna aldanmayın. Büyük karpuzun daha iyi olduğu tam bir yanılgı. Karpuz alırken asıl dikkat etmeniz gereken konu ağırlığı olmalı. Eğer ağırsa iyidir, değilse muhtemelen içi çoktan geçmiştir. Ayrıca boyutuna göre uygun ağırlıkta olması da oldukça önemlidir.
Karpuzun sapı yeşilse, erken toplandığını gösterir. Bu nedenle sapı kuruyan karpuzlar daha olgun ve tatlıdır.
KARPUZ NASIL TÜKETİLİR?
Yazın soğuk bir şekilde karpuz yemenin lezzeti bir başkadır. Ayrıca karpuzu meyve suyu olarak da yaz boyu lezzetli bir içecek olarak tüketebilirsiniz. Bir de çorbası vardır ki vazgeçilmeziniz olur.
Karpuz yaz boyu meyve olarak tüketildiği gibi reçeli yapılarak kışında bu lezzetten mahrum kalmadan geçirilebilir.