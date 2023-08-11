Tan Tasçı’nın aracı TIR’a arkadan çarptı

ŞARKICI Tan Taşçı, aynı araçta bulunan 2 ekip arkadaşıyla birlikte Burdur'un Bucak ilçesinde kaza geçirdi. TIR'a arkadan çarpan cipteki şarkıcı Tan Taşçı ile 2 kişi yaralandı. Dün 06.30 sıralarında Antalya- Burdur karayolunda yaşanan kazada Antalya yönüne giden Mehmet Emre idaresindeki cip, Murat Bedir idaresindeki TIR'a arkadan çarptı, cipteki şarkıcı Tan Taşçı ile menajeri Ecmal Kayahan ve Mehmet Emre yaralandı. Yaralılar, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

SAĞ kolu incinen Tan Taşçı, menajeri Ecmal Kayahan ve Mehmet Emre'ye Bucak Devlet Hastanesi'nde müdahale edildi. Sağlık durumları iyi olan Tan Taşçı ve yaralılar, hastaneden ayrıldı. Tan Taşçı'nın yapım şirketi, "Sanatçımız Taşçı, arkadaşlarımız Ecmel Kayahan ve Emre Şen'in sağlık durumları iyidir. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz" diye açıklama yaptı.