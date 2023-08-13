Cem Garipoğlu’nun mezarı açılmayacak

MÜNEVVER Karabulut'un babası, kızının katili Cem Garipoğlu'nun cezaevinde intihar etmediği iddiasıyla mezarının açılması talebinde bulundu. Adalet Bakanlığı ise talebi reddetti. Türkiye, 2009 yılında vahşice işlenen kadın cinayetine tanık oldu.

KORKUNÇ CİNAYET

YILLAR geçse de hafızalardan silinmeyen ve zaman zaman gündeme gelen cinayette, 17 yaşındaki Münevver Karabulut öldürüldü. 3 Mart 2009 tarihinde yaşanan korkunç cinayet, Karabulut'un erkek arkadaşı Cem Garipoğlu tarafından işlendi. Katil zanlısı Cem Garipoğlu ise cinayetin ardından bir süre kaçsa da, sonunda teslim olarak Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. 18 Kasım 2011'de 24 yıl hapis ile cezalandırılan Cem Garipoğlu, Silivri 5 Nolu Cezaevi'nde üç kişilik koğuşta tek başına kalmaya başladı. Fakat gardiyanlar, 10 Ekim sabahı sayıma gelince bir cesetle karşılaştı. Cem Garipoğlu'nun başına poşet geçirerek çamaşır ipiyle canına kıydığı resmi kayıtlara geçti.