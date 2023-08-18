17 Ağustos depreminin 24’üncü yıldönümü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler, depremin 24. yıldönümünde saat 03.02'de anıldı. Kavaklı Sahili'nde bulunan anıt önüne çelenk bırakma merasimi gerçekleştirildikten sonra, hayatını kaybeden şehitler için dua edildi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise, "Böylesi acıları bir daha yaşamamak için ülkemizin deprem kuşağında olduğu gerçeğinden hareket ederek, şehirlerimizi bir an evvel afetlere dirençli hale getireceğiz" dedi.

GÜVENLİ KONUTLAR YAPILACAK

Bakan Özhaseki, depremde hayatını kaybeden vatandaşları anarak, "Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Bu vesileyle 6 Şubat Kahramanmaraş Depremi ile diğer afetlerde ebediyete irtihal eyleyen vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum. İstanbul başta olmak üzere kentsel dönüşüm çalışmalarımızı hızlandırarak ülkemiz için, milletimiz için sağlam, güvenli konutları el birliğiyle üreteceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde afetlere karşı dirençli, yatay mimariye sahip ve iklim dostu konutlar üreterek Türkiye Yüzyılı'nın şehirlerini hep birlikte inşa edeceğiz" dedi. Öte yandan, Marmara Depremi'ni yıl dönümünde değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Kuzey Anadolu Fayı'nın 1939 Erzincan Depremi'nden bu yana batıya doğru kırılarak stresini transfer ettiğini, bundan sonraki kırılmanın Kumburgaz Segmenti üzerinde olacağının düşünüldüğünü bildirdi.