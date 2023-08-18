Granola nasıl tüketilmeli? Diyette granola yenir mi?

HAZIR GRANOLA NASIL YENİR?

Hazır olarak marketlerden temin ettiğimiz granola tıpkı yulaf ezmesi ya da müsli gibi tüketilebilir. Tercihe göre süt ya da yoğurt karışımıyla harmanlanan granola'ya taze meyveler de eklenilebilir. Bunun dışında granola tüketiminin pek çok yolu var. Kek, parfe, lapa ya da tatlıyla birlikte de granola'yı tüketebilirsiniz.

GRANOLA SÜTLE PİŞİRİLİR Mİ?

Granola tüketiminde malzemelerin süt ile pişirilmesi gerekmez. Fırınlanan malzemeler soğuduktan sonra gronalayı hemen tüketeceksek soğuk süt ya da yoğurt kullanabiliriz.