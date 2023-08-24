Mereng (beze) nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Suyun kaynamaması püf noktasıdır. Pudra şekeri ilave edilir ve gene bir kaşığın yardımıyla tepsiye yerleştirildikten sonra fırınlanır.

Sıcak çırpılmış beze: Bu beze türüne 'İtalyan Bezesi' de denir. Yapılışı çok zor olduğu için daha çok pastahanelerde yapılır. Zira yumurta akı çırpılırken içine sıvı haline getirilmiş sıcak şeker akıtılır. Böylece bezeler piştikten sonra çok katı bir hal alırlar.