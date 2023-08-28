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Haberler Yaşam Ateş Kuşları'nın ikinci sezon ikinci tanıtımı yayınlandı

Ateş Kuşları'nın ikinci sezon ikinci tanıtımı yayınlandı

Yapımı Bozdağ Yapıma, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait olan, Atv ekranlarında fırtına gibi esen Ateş Kuşları'nın ikinci sezonunun ikinci tanıtımı yayınlandı ve yeni sezonda ekranda çok farklı bir 'Ateş Kuşları' olacağının mesajını verdi.

HABER MERKEZİ

Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in paylaştığı, Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın, geçtiğimiz sezonun en sevilen yapımlarından "Ateş Kuşları" dizisinin ikinci sezon ikinci tanıtımı dün akşam izleyici ile buluştu.

Ateş Kuşları’nın ikinci sezon ikinci tanıtımı yayınlandı

Atv'nin ve Türkiye'nin en çok sevilen ve konuşulan dizilerinden 'Ateş Kuşları', bu sezon da heyecan ve sürprizlerle dolu. 2. sezonuyla dizi severlerle buluşmaya hazırlanan 'Ateş Kuşları'nın 22. bölümünden 2. fragmanı yayınlandı.

Ateş Kuşları’nın ikinci sezon ikinci tanıtımı yayınlandı

Tanıtım videosu sosyal medyada kısa süre içerisinde en çok izlenenler arasında girerken yayınlanan tanıtıma Gülayşe ve Barbaros'un hastanede yüzleştiği sahne ve Gülayşe'nin "Hayat sana vurdu. Sen de bana vurdun. Tam da babanın oğlusun!" sözleri damga vurdu.

Ateş Kuşları’nın ikinci sezon ikinci tanıtımı yayınlandı

YENİ SEZONDA DA 'ATEŞ KUŞLARI'NDA HEYECAN DORUKTA

Farklı hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla ilk sezonunda en çok konuşulan dizi olan Bozdağ Film imzalı 'Ateş Kuşları' dizisinin ikinci sezonundan ikinci tanıtımı yayınlandı. Merakla beklenen 'Ateş Kuşları' yeni sezonda da çok konuşulacak. Tanıtımda Eyüboğlu ailesinin geçirdiği büyük kaza merakı arttırırken, Gülayşe ve Barbaros'un hastanede yüzleştiği görüntüler sosyal medyaya damgasını vurdu.

Ateş Kuşları’nın ikinci sezon ikinci tanıtımı yayınlandı

YENİ OYUNCULAR

'Ateş Kuşları'nın ikinci sezon ikinci tanıtımı yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada gündem olarak binlerce yorum ve beğeni aldı. Yeni sezon çekimlerine iki hafta önce başlayan dizinin tanıtımında diziye bu sezon katılan ünlü oyuncular Emin Gürsoy ve Bülent Polat da yer aldı. Emin Gürsoy 'Hacı Hafız' Bülent Polat 'Dr. Feza' karakterlerine hayat verirken dizinin 2. sezon yayınlanan iki tanıtımı ile yeni sezonda ekranda çok farklı bir 'Ateş Kuşları' olacağının mesajını verdi.

Ateş Kuşları’nın ikinci sezon ikinci tanıtımı yayınlandı

Yapımı Bozdağ Yapıma, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen ve Yıldız Aşanboğa'nın yaptığı Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaşırken dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Nizam Namidar, Ahmet Saraçoğlu, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu, Ali Önsöz ve dizideki çocukluk karakterlerine hayat veren Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz ve Umut Ege Baştemur yer alıyor.

Merakla beklenen 'Ateş Kuşları' yakında atv ekranında seyirciyle buluşacak.

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