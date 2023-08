Atv’nin yeni dizisi ’Safir’in başarılı oyuncusu Burak Berkay Akgül iddialı konuştu

atv'nin iddialı dizisi Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin Yaman'ı Burak Berkay Akgül 4 Eylül Pazartesi akşamı izleyici ile buluşacak olan dizi hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.

"YAMAN KARAKTERİ İÇİN ÇOK ÇALIŞTIK"

Dizinin başrol oyuncusu Burak Berkay Akgül kendisinin hayat vereceği Yaman karakteriyle ilgili "Senaryoyu ilk elime aldığımdan beri oyuncu koçum Esin Doğan'la bu karakterin üzerine çok çalıştık. Çünkü bu karakter her dizide karşımıza çıkan bir karakter gibi görünse de aslında ayrıntısında kendi iç çatışmasında şüphesi, aşkı, hırsı arasında bocalayan ve sevgisi uğruna her şeyi yapabilecek bir karakter. Ama bunu da aşık olduğu kadına zarar vermeden yapmaya çalışıyor. Bu sebeple biz bu adamın zekasını kaybetmeden yani duygularına yenik düşmeden hareket edeceği kısma önem verdik. Yürüyüşünden oturuşuna nasıl sesini yükseltip alçaltacağına kadar detaylıca çalıştık." dedi.

"İZLEYİCİ SAFİR'DE MUTLAKA KENDİNE YAKIN HİSSEDECEĞİ BİR KARAKTER BULACAK"

Dizi hakkında da yorum yapan Akgül "Her izleyici mutlaka kendini göreceği, daha yakın hissedeceği bir karakter bulacak. Her karakterin derinlikli bir iç çatışması, gelişimi, dönüşümü olacak ve bunun da izleyenleri ekran başına kilitleyecek önemli faktörlerden olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"KAPADOKYA'YI ŞİFALANMA ŞEHRİ OLARAK GÖRÜYORUM"

Dizinin çekildiği bölge hakkında da konuşan başarılı oyuncu "Kapadokya'yı şifalanma şehri olarak görüyorum. Buraya her geldiğimde mutlaka hayatımda çok önemli değişimler, gelişmeler yaşıyorum. Uzun zamanlar boyunca binlerce insana ev sahipliği yapmış bir yer ve burada yeraltı şehirlerinin olması, ilk gelenlerin büyüleyici bir şehir demesinin bir sebebi var. Böyle bir coğrafyada çalışmakta işin ayrıca keyifli tarafı tabii." diye belirtti.

atv ekranlarına damga vurmaya hazırlanan Safir 'Saklı Kalan Bir Aşk Hikayesi'nin konusu ise şöyle; Çocukluktan beri herkesten gizli büyük bir aşk yaşayan Yaman ve Feraye'nin kavuşmalarına çok az bir zaman kalmıştır. Ailenin büyük oğlu Ateş'in eve dönüşü ve tüm Gülsoy ailesinin bir araya gelişiyle Yaman Feraye ile aşklarını herkese duyurmaya karar verir. Ancak arka arkaya gelen beklenmedik olaylar yeni çıkmazlarla bütün yolları kapatacak ve acı tecrübelerle anlayacaklardır ki "Kaderle savaşırsan o da seninle savaşır!"…

Başrollerini İlhan Şen, Özge Yağız, Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı dizide ayrıca İpek Tuzcuoğlu, Erkan Bektaş, Müfit Kayacan, Nur Yazar, Can Bartu Arslan, Gizem Sevim, Münir Can Cindoruk, Serdar Bordanacı, Sevda Baş, Selin Işık, Efe Taşdelen, İlayda Taşdelen, Serkan Taştemur, Can Remzi Ergen, İlda Özgürel gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor. Dizinin yapımını NTC Medya üstlenirken, etkileyici hikayesi ise Burcu Över ve Gül Abus Semerci'ye ait. Senaryosunu Burcu Över'in kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Semih Bağcı oturuyor.