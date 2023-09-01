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Haberler Yaşam Arabaşı çorbası ve hamuru nasıl yapılır?

Arabaşı çorbası ve hamuru nasıl yapılır?

Lezzetiyle damak çatlatan, Yozgat yöresinin meşhur çorbası arabaşı nasıl yapılır? Arabaşı malzemeleri nelerdir? Arabaşı hamuru nasıl hazırlanır? İşte evde hazırlayabileceğiniz arabaşı tarifi...

HABER MERKEZİ

Türk mutfağının özgün lezzetlerinden biri olan arabaşı nasıl hazırlanır? Malzemeleri nelerdir?

Arabaşı çorbası ve hamuru nasıl yapılır?

YOZGAT ARABAŞI ÇORBASI MALZEMELERİ

Tavuk veya Hindi eti (göğüs)

2,5 kg su

2,5 yemek kaşığı un (yağsız kavrulmuş un)

1 yemek kaşığı salça

Yarım yemek kaşığı pul biber

100 gram yağ

Arabaşı çorbası ve hamuru nasıl yapılır?

HAMURU İÇİN

7,5 su bardağı su

1,5 su bardağı un

Yeterince tuz

Arabaşı çorbası ve hamuru nasıl yapılır?

YOZGAT ARABAŞI ÇORBASI TARİFİ

Tüm malzemeleri çiğ olarak karıştırın ve ocağın altını açın. İyice kaynatın ve köpük kayboluncaya kadar pişirin. İsteyenler normal su yerine hindi etini haşlayıp, onun suyuyla da yapabilir.

İkramdan önce didiklenen eti çorbaya ilave edin ve bir taşım daha kaynatın. Arabaşı çorbanız hazır. Afiyet olsun.

Arabaşı çorbası ve hamuru nasıl yapılır?

HAMURUN YAPILIŞI

5 su bardağı suyu kaynatın. 2, 5 su bardağı su içinde 1, 5 su bardağı unu çırparak kaynayan suya karıştırarak ekleyin. Koyu bir kıvam alana kadar karıştırın.

İki üç dakika pişirin.

Su ile ıslatılmış tepsiye dökün ve soğuması için serin yere bırakın.

Soğuyan hamuru baklava şeklinde kesin. Ardından çorbanızla servis edebilirsiniz.

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