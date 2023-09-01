Arabaşı çorbası ve hamuru nasıl yapılır?

Türk mutfağının özgün lezzetlerinden biri olan arabaşı nasıl hazırlanır? Malzemeleri nelerdir?
Türk mutfağının özgün lezzetlerinden biri olan arabaşı nasıl hazırlanır? Malzemeleri nelerdir?
YOZGAT ARABAŞI ÇORBASI MALZEMELERİ
Tavuk veya Hindi eti (göğüs)
2,5 kg su
2,5 yemek kaşığı un (yağsız kavrulmuş un)
1 yemek kaşığı salça
Yarım yemek kaşığı pul biber
100 gram yağ
HAMURU İÇİN
7,5 su bardağı su
1,5 su bardağı un
Yeterince tuz
YOZGAT ARABAŞI ÇORBASI TARİFİ
Tüm malzemeleri çiğ olarak karıştırın ve ocağın altını açın. İyice kaynatın ve köpük kayboluncaya kadar pişirin. İsteyenler normal su yerine hindi etini haşlayıp, onun suyuyla da yapabilir.
İkramdan önce didiklenen eti çorbaya ilave edin ve bir taşım daha kaynatın. Arabaşı çorbanız hazır. Afiyet olsun.
HAMURUN YAPILIŞI
5 su bardağı suyu kaynatın. 2, 5 su bardağı su içinde 1, 5 su bardağı unu çırparak kaynayan suya karıştırarak ekleyin. Koyu bir kıvam alana kadar karıştırın.
İki üç dakika pişirin.
Su ile ıslatılmış tepsiye dökün ve soğuması için serin yere bırakın.
Soğuyan hamuru baklava şeklinde kesin. Ardından çorbanızla servis edebilirsiniz.