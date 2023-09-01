Arabaşı çorbası ve hamuru nasıl yapılır?

YOZGAT ARABAŞI ÇORBASI TARİFİ

Tüm malzemeleri çiğ olarak karıştırın ve ocağın altını açın. İyice kaynatın ve köpük kayboluncaya kadar pişirin. İsteyenler normal su yerine hindi etini haşlayıp, onun suyuyla da yapabilir.

İkramdan önce didiklenen eti çorbaya ilave edin ve bir taşım daha kaynatın. Arabaşı çorbanız hazır. Afiyet olsun.