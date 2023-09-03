Vuslat Doğan Sabancı’ya tekrar ameliyat gerekecek

Yunanistan'da tatil yaparken ailesinin de içinde olduğu zodyak botla kayalara çarparak ağır yaralanan iş adamı Ali Sabancı, cuma akşamı geçirdiği operasyonun ardından uyutulmuştu. Hayati tehlikeyi atlatan çifti zor bir tedavi sürecinin beklediği öğrenildi. Kazada ağır yaralanan Ali Sabancı'nın beş gün sonra bilincinin yerine geldiği ve yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü açıklanmıştı. Doğan Holding, Yunanistan'da deniz kazası geçiren Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı'nın sağlık durumlarına yönelik açıklama yaptı.

9-10 AMELİYAT LAZIM

Holding tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Doğan Holding Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı ve eşi Ali Sabancı'nın 24 Ağustos 2023 tarihinde yaşadıkları deniz kazasının ardından cuma günü geçirmiş oldukları operasyonlar başarıyla sonuçlanmıştır" ifadeleri yer aldı. Estetik cerrahların ise şimdiye kadar iki ameliyat geçiren Vuslat Doğan Sabancı için "Daha 9-10 ameliyat olması lazım" dedi.