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Haberler Yaşam Ateş Kuşları sezona sürprizlerle başlıyor

Ateş Kuşları sezona sürprizlerle başlıyor

Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in paylaştığı, atv ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları, 8 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek 22.bölümüyle yeni sezona merhaba diyecek. Peki Ateş Kuşları'nın 22. bölümünde neler olacak?

HABER MERKEZİ

Yapımı Bozdağ Yapıma, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait olan, Atv ekranlarında fırtına gibi esen Ateş Kuşları'nın ikinci sezonunda neler olacak?

Ateş Kuşları sezona sürprizlerle başlıyor

KARA VE GÜLAYŞE EVLENİYOR MU?

Kara ve Gülayşe evleniyor. Peki Gülayşe Barbaros aşkı gerçekten bitti mi? Gülayşe aşkını gömüp Kara'ya intikam için mi evet dedi, yoksa işin içinde başka bir şey mi var?

Ateş Kuşları sezona sürprizlerle başlıyor

BARBAROS BU VİCDAN AZABI İLE NE YAPACAK?

Barbaros nikah masasında terk ettiği Gülayşe'yi kazadan kurtarır. Ölüm döşeğindeki babasının başındaki Gülayşe şimdi yapayalnızdır.

Ateş Kuşları sezona sürprizlerle başlıyor

Nizam'a bir şey olursa dengeler nasıl değişecek?

Ateş Kuşları sezona sürprizlerle başlıyor

ATEŞ KUŞLARI DARMADAĞIN!

Ateş kuşları Gülayşe'ye söyledikleri yalanların ortaya çıkmasıyla darmadağın olurlar. Ve Gülayşe onu ziyaret etmek istediklerinde hastaneden içeri girmelerine dahi izin vermez. Ateş Kuşları kendilerini Gülayşe'ye affettirebilecek mi?

Ateş Kuşları sezona sürprizlerle başlıyor

KÜÇÜK KARA NELER ÇEKTİ?

Kara'nın bir zamanlar kardeşleri olan Ateş Kuşları'na bu derece öfke duymasına sebep olacak kadar ne yaşamıştır geçmişte? Peki tam şimdi ortaya çıkmasının sebebi ne?

Ateş Kuşları sezona sürprizlerle başlıyor

Ateş Kuşları 8 Eylül'de Atv'de!

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