Ateş Kuşları sezona sürprizlerle başlıyor

KARA VE GÜLAYŞE EVLENİYOR MU?

Kara ve Gülayşe evleniyor. Peki Gülayşe Barbaros aşkı gerçekten bitti mi? Gülayşe aşkını gömüp Kara'ya intikam için mi evet dedi, yoksa işin içinde başka bir şey mi var?