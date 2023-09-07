San sebastian cheesecake nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

26 cm'lik kelepçeli kalıba her yerini kapatacak şekilde 2 adet pişirme kağıdı yerleştirin ve cheesecake i aktarın. Fazla pütür kaldıysa süzgeçten geçirerek aktarın. Tezgaha iki kere vurun ve fırına yerleştirin.



İlk 10 dakika 250 derecede pişmeye bırakın. Kenarları kızarsın. Sonrasında 200 dereceye indirip 20-25 dakika pişirin.

(Fırından fırına farklılık gösterebilir) Pişerken biraz kabaracaktır. Kızardığı zaman kapatın ve fırın kapağını aralayıp 20-30 dakika fırında bekletin. Orta kısmı hafif yumuşak olmalı.



Oda sıcaklığında soğutun ve en iyi sonuç için buzdolabında 1 gün dinlendirip servis yapın.

AFİYET OLSUN!