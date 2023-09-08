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Haberler Yaşam Kardeşlerim'in 4. sezonu başlıyor: Eren kardeşler gerçeklerle yüzleşiyor

Kardeşlerim'in 4. sezonu başlıyor: Eren kardeşler gerçeklerle yüzleşiyor

Yapımcılığını NGM'nin üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kardeşlerim'in dördüncü sezonunda da ekrana damgasını vuracak, izleyicilerini merakta bırakacak. Peki Kardeşlerim'in cumartesi akşamı yayınlanacak olan 95. bölümde neler olacak?

HABER MERKEZİ

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor.

Kardeşlerim’in 4. sezonu başlıyor: Eren kardeşler gerçeklerle yüzleşiyor

95.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"BAZEN TUTTUĞUN ELDİR, SENİ ARKANDAN VURAN…"

Geçirdikleri korkunç kazanın ardından toparlanmaya çalışan çocuklar, Ataman Koleji'nin yeni dönemine "merhaba" derler.

Kardeşlerim’in 4. sezonu başlıyor: Eren kardeşler gerçeklerle yüzleşiyor

Şengül ve Orhan'ın, başladıkları yemek programının başarısı tam gaz devam ederken, Şengül yine kendince farklı hesaplar peşindedir.

Kardeşlerim’in 4. sezonu başlıyor: Eren kardeşler gerçeklerle yüzleşiyor

Ömer ve Sarp cephesinde beklenmedik gelişmeler yaşanırken, Akif herkesi sürpriz bir davette bir araya getirir.

Kardeşlerim’in 4. sezonu başlıyor: Eren kardeşler gerçeklerle yüzleşiyor

Ansızın ortaya çıkan birtakım gerçekler, Eren kardeşlerde büyük bir şok etkisi yaratırken, Akif ve Nebahat'i ise büyük bir dehşetle karşı karşıya getirir.

Kardeşlerim’in 4. sezonu başlıyor: Eren kardeşler gerçeklerle yüzleşiyor

Kardeşlerim, 4. sezon yeni bölümleriyle Cumartesi akşamları atv'de!

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