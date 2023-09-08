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Haberler Yaşam Tirit nasıl hazırlanır? Malzemeleri nelerdir?

Tirit nasıl hazırlanır? Malzemeleri nelerdir?

Özellikle Samsun, Sinop ve Kastomonu yöresinde oldukça yapılan ve sevilerek tüketilen tirit evde nasıl hazırlanır? Tirit yemeğinin malzemeleri nelerdir? İşte evde tirit yapmak için tüyolar...

HABER MERKEZİ

Tirit yemeği nasıl hazırlanır? İşte lezzetli mi lezzetli tirit yemeği tarifi sizlerle...

Tirit nasıl hazırlanır? Malzemeleri nelerdir?

TİRİT MALZEMELERİ

Yarım kg tavuk kıyması

1 adet bayat ekmek

2 adet soğan

2 çorba kaşığı tereyağı

1 çorba kaşığı salça

Tirit nasıl hazırlanır? Malzemeleri nelerdir?

1 çorba kaşığı un

3 diş sarmısak

1 su bardağı yoğurt

3 çorba kaşığı sıvıyağ

Tuz, karabiber, pulbiber

Tirit nasıl hazırlanır? Malzemeleri nelerdir?

TİRİT YAPILIŞI

Ekmeği kuşbaşı şeklinde doğrayın. Fırın tepsisine yayın. 200 derece fırında pembeleşene kadar kızartın. 2 çorba kaşığı tereyağını bir tavada eritin. Soğanları yemeklik doğrayıp tereyağında şeffaflaşana kadar soteleyin. Tavuk kıymasını ekleyip kavurun. 1 çorba kaşığı salça, tuz, karabiber ve 1 çorba kaşığı unu ilave edip kavurmaya devam edin. Üzerine 1.5 su bardağı su ekleyip 1-2 taşım kaynatın.

Tirit nasıl hazırlanır? Malzemeleri nelerdir?

Ekmekleri sıcak olarak büyükçe bir servis tabağına alın. Üzerine kıymalı sosu gezdirin. Sarmısakları ezip, 1 su bardağı yoğurtla karıştırın ve kıymanın üzerine gezdirin. Sıvıyağı bir tavada kızdırıp pul biber yakın. Pul biberli yağı yoğurdun üzerine gezdirip servis yapın.

Şimdiden afiyet olsun...

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