Tirit nasıl hazırlanır? Malzemeleri nelerdir?

Tirit yemeği nasıl hazırlanır? İşte lezzetli mi lezzetli tirit yemeği tarifi sizlerle...
Tirit yemeği nasıl hazırlanır? İşte lezzetli mi lezzetli tirit yemeği tarifi sizlerle...
TİRİT MALZEMELERİ
Yarım kg tavuk kıyması
1 adet bayat ekmek
2 adet soğan
2 çorba kaşığı tereyağı
1 çorba kaşığı salça
1 çorba kaşığı un
3 diş sarmısak
1 su bardağı yoğurt
3 çorba kaşığı sıvıyağ
Tuz, karabiber, pulbiber
TİRİT YAPILIŞI
Ekmeği kuşbaşı şeklinde doğrayın. Fırın tepsisine yayın. 200 derece fırında pembeleşene kadar kızartın. 2 çorba kaşığı tereyağını bir tavada eritin. Soğanları yemeklik doğrayıp tereyağında şeffaflaşana kadar soteleyin. Tavuk kıymasını ekleyip kavurun. 1 çorba kaşığı salça, tuz, karabiber ve 1 çorba kaşığı unu ilave edip kavurmaya devam edin. Üzerine 1.5 su bardağı su ekleyip 1-2 taşım kaynatın.
Ekmekleri sıcak olarak büyükçe bir servis tabağına alın. Üzerine kıymalı sosu gezdirin. Sarmısakları ezip, 1 su bardağı yoğurtla karıştırın ve kıymanın üzerine gezdirin. Sıvıyağı bir tavada kızdırıp pul biber yakın. Pul biberli yağı yoğurdun üzerine gezdirip servis yapın.
Şimdiden afiyet olsun...