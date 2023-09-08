Tirit nasıl hazırlanır? Malzemeleri nelerdir?

TİRİT YAPILIŞI

Ekmeği kuşbaşı şeklinde doğrayın. Fırın tepsisine yayın. 200 derece fırında pembeleşene kadar kızartın. 2 çorba kaşığı tereyağını bir tavada eritin. Soğanları yemeklik doğrayıp tereyağında şeffaflaşana kadar soteleyin. Tavuk kıymasını ekleyip kavurun. 1 çorba kaşığı salça, tuz, karabiber ve 1 çorba kaşığı unu ilave edip kavurmaya devam edin. Üzerine 1.5 su bardağı su ekleyip 1-2 taşım kaynatın.