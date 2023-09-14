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Haberler Yaşam Ateş Kuşları'nın 23. bölümünde yer yerinden oynayacak!

Ateş Kuşları'nın 23. bölümünde yer yerinden oynayacak!

Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in paylaştığı, Atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın 23. bölümünde yer yerinden oynayacak. Peki Ateş Kuşları'nda neler olacak? Barbaros, katil mi olacak? İşte Ateş Kuşları'nın yeni bölümüne dair detaylar...

HABER MERKEZİ

Atv ekranlarının sevilen dizisi 'Ateş Kuşları', 23. Bölümüyle 15 Eylül Cuma akşamı saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek. Ateş Kuşları'nda Kara, Gülayşe'nin peşine düşerken, Barbaros ise nikah masasında terk ettiği Gülayşe'yi korumaya çalışacak.

Ateş Kuşları’nın 23. bölümünde yer yerinden oynayacak!

23.BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

ZIPKIN'IN SEÇİMİ

Kara'yı öldürmek için kliniğe giden Zıpkın, diyalize bağlı ölüm döşeğindeki "kardeşini" görünce suçluluk duyar.

Ateş Kuşları’nın 23. bölümünde yer yerinden oynayacak!

Ancak Kara, Ateş Kuşları'nın suçluluk duymasını değil, bedel ödemesini ister ve Zıpkın'a zalimce bir seçim yaptırır: "Kime dokunayım? Hüma'ya mı Gülayşe'ye mi?"

Ateş Kuşları’nın 23. bölümünde yer yerinden oynayacak!

LARA EYÜBOĞLU, BABASININ İSTEĞİNİ YERİNE GETİRECEK Mİ?

Nizam yoğun bakımda uyandığı gibi Lara'dan Ateş Kuşları'nı Mola Yeri'nden atmasını ister. Gülayşe ölüm döşeğindeki babasının isteğini ezip geçecek mi yoksa kardeşlerini sokağa mı atacak?

Ateş Kuşları’nın 23. bölümünde yer yerinden oynayacak!

BARBAROS, BABASINI ÖLDÜRECEK Mİ?

Çatal, Barbaros'un sevdiği kızı ve kendisine yıllarca manevi babalık yapan Nizam'ı öldürmeye çalışmıştır. Bu iş artık Barbaros'un dayanamayacağı bir hal almıştır. Barbaros artık bir baba katili mi olmuştur?

Ateş Kuşları’nın 23. bölümünde yer yerinden oynayacak!

KARA NE İSTİYOR?

Tam da Gülayşe ve Barbaros ilişkisi parçalanırken Kara neden Lara'nın peşinde dolanmaya başlamıştır?

Ateş Kuşları’nın 23. bölümünde yer yerinden oynayacak!

Barbaros nikah masasında terk ettiği Gülayşe'yi nasıl koruyabilir?

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