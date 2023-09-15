  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam İkna edilen 2 PKK’lı terörist teslim oldu

İkna edilen 2 PKK’lı terörist teslim oldu

HABER MERKEZİ
İkna edilen 2 PKK’lı terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelip, teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensubu L.K'nin 2016, H.B'nin ise 2012'de PKK/ KCK tarafından kırsal alana götürüldüğü belirlendi. Erzurum'a getirilerek emniyette alınan ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilen L.K. ve H.B, sorguarının ardından adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA