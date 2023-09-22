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Haberler Yaşam Angola Mozambik’li izleyiciler Kuruluş Osman setini ziyaret etti

Angola Mozambik’li izleyiciler Kuruluş Osman setini ziyaret etti

Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in başrolünü oynadığı dizi yayınlandığı günden itibaren hem Türkiye'de hem dünyada büyük ilgi ile karşılanıyor. atv ekranındaki beşinci sezonuna hazırlanan ve reytinglerin zirvesinden inmeyen, yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği Kuruluş Osman dizisinin setini tüm dünyadan izleyiciler ziyaret ediyor. Dün ise Angola Mozambik'li izleyicileri ağırladı.

HABER MERKEZİ

Farklı coğrafyalardan 100'e yakın ülkeye satışı gerçekleşen Kuruluş Osman dizisi Afrika'da yayın yapan ZAP TV'de Portekizce dublajlı şekilde yayınlanmaya başladı.

Angola Mozambik’li izleyiciler Kuruluş Osman setini ziyaret etti

Dizinin 1. Sezonu, Angola Mozambik'te gönülleri fethetti ve büyük ilgiyle takip edilen dizi için ZAP TV'de özel bir yarışma düzenlendi.

Angola Mozambik’li izleyiciler Kuruluş Osman setini ziyaret etti

Yarışmanın sonucunda 33 kişi Türkiye'ye getirilerek Bozdağ Film Platolarında ağırlandı. Bozdağ Film Platolarında Kuruluş Osman setini gezen Angola Mozambik'li ziyaretçiler, geleneksel tarihi set yapılarını görüp, Kuruluş Osman dizisinin kostümlerini denedi.

Angola Mozambik’li izleyiciler Kuruluş Osman setini ziyaret etti

Kuruluş Osman dizisi, yakında 2.Sezonuyla Angola Mozambik'te ZAP TV'de yayına girecek.

Angola Mozambik’li izleyiciler Kuruluş Osman setini ziyaret etti

Çekimleri devam eden dizinin Türk televizyonlarındaki beşinci sezonu ise Ekim ayında izleyicisiyle buluşacak.

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