Angola Mozambik’li izleyiciler Kuruluş Osman setini ziyaret etti

Farklı coğrafyalardan 100'e yakın ülkeye satışı gerçekleşen Kuruluş Osman dizisi Afrika'da yayın yapan ZAP TV'de Portekizce dublajlı şekilde yayınlanmaya başladı.
Farklı coğrafyalardan 100'e yakın ülkeye satışı gerçekleşen Kuruluş Osman dizisi Afrika'da yayın yapan ZAP TV'de Portekizce dublajlı şekilde yayınlanmaya başladı.
Dizinin 1. Sezonu, Angola Mozambik'te gönülleri fethetti ve büyük ilgiyle takip edilen dizi için ZAP TV'de özel bir yarışma düzenlendi.
Yarışmanın sonucunda 33 kişi Türkiye'ye getirilerek Bozdağ Film Platolarında ağırlandı. Bozdağ Film Platolarında Kuruluş Osman setini gezen Angola Mozambik'li ziyaretçiler, geleneksel tarihi set yapılarını görüp, Kuruluş Osman dizisinin kostümlerini denedi.
Kuruluş Osman dizisi, yakında 2.Sezonuyla Angola Mozambik'te ZAP TV'de yayına girecek.
Çekimleri devam eden dizinin Türk televizyonlarındaki beşinci sezonu ise Ekim ayında izleyicisiyle buluşacak.