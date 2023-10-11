  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Tamale nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Tamale nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Meksika'nın sokak lezzetlerinden biri olan ve sıklıkla tüketilen, görüntüsüyle de oldukça ilgi çeken Tamale nasıl yapılır? Tamalenin malzemeleri nelerdir? İşte evde Tamale hazırlama aşamaları...

HABER MERKEZİ

Meksika mutfağı sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Tamale nasıl yapılır?

TAMALE MALZEMELERİ NELERDİR?

Masa (Mısır Unlu Hamur) İçin:

3 su bardağı tamale için hazırlanmış masa (mısır unu), 1/2 tatlı kaşığı tuz (konserve tavuk suyu kullanıyorsanız daha az) 1/2 tatlı kaşığı kabartma tozu 2 su bardağı Tavuk Suyu ya da hazır tavuk suyu 3/4 su bardağı bitkisel sıvı yağ

Tavuklu İç İçin: (İsteğe bağlı et de olabilir)

2 yemek kaşığı bitkisel sıvı yağ 1 küçük sarı soğan,1/2 cm'lik küpler halinde doğranmış (yaklaşık 3/4 su bardağı) 3 yemek kaşığı kırmızıbiber konservesi, doğranmış ya da 2 adet serrano biberi, sapı ve çekirdekleri alınmış, ince doğranmış 250 gr pişmiş tavuk ya da hindi, iri doğranmış ya da didilmiş Tuz

Acı kırmızıbiber sosu (tercihe bağlı)

Tamale nasıl yapılır, malzemeleri neler?

YAPILIŞI:

Mısır koçanı kabuklarını hazırlayın: Kurutulmuş mısır koçanı kabuklarının genelde bir tarafı düz, diğer tarafı sivri olur. Tepeden aşağı ve enine 20-23 cm uzunluğunda olan kabuklar idealdir. Daha uzun olanlar (suda bekletildikten sonra) kısaltılabilir, daha kısa olanlar ise üstü üste konabilir. (Hata payı için kendinize birkaç tane fazla bulundurun.) 15 adet uygun ölçüde kabuk seçin. Kabukları elinizle hafifçe ayırın ve büyükçe bir kabın içine koyun. Üstlerini geçecek miktarda soğuk su ilave edin. Kabukların üzerine tabak koyarak suya iyice batırın ve yumuşayana dek, yaklaşık 1 saat bekletin.

Masa'yı hazırlayın: Tamale için hazırlanmış masa'yı, tuz ve kabartma tozuyla elektrikli mikser kabında karıştırın. Tavuk suyunu küçük bir tencerede, kısık ateşte üstünden buhar tütene kadar ısıtın. Ocaktan alıp içine bitkisel yağı koyun. Tavuk sulu karışımı, kuru karışımın içine dökün ve pürüzsüz, hafif parlak bir kıvam alana kadar düşük hızda yaklaşık 3 dakika çırpın. (Masa'yı elle de hazırlayabilirsiniz: Sıvı ve kuru malzemeleri büyük bir kâsede tahta kaşıkla karıştırın. Sonra da yumuşayana ve parlaklaşana ya da kolunuz iflas edene kadar olabildiğince çırpın.) Tavuklu içi hazırlarken kenarda bekletin.

Tavuklu içi hazırlayın: Yağı orta büyüklükte bir tavada, orta ateşte, cızırdayana kadar kızdırın. Soğanı ekleyin ve ölene kadar, yaklaşık 5 dakika karıştırarak pişirin. Biberleri ekleyin ve yine karıştırarak soğanlar kavrulana kadar 1-2 dakika daha pişirin. Pişirdiğiniz soğanı bir karıştırma kabına alın ve katamalebın içine tavuğu ekleyip malzemeler eşit dağılana kadar karıştırın. Tuz ve karabiberle tatlandırın.Tamale'leri hazırlayın: 12 adet 25 cm boyunda mutfak ipi kesin. Mısır kabuklarının suyunu süzün, bir tanesini tezgaha alın. Yaklaşık 1/3 su bardağı miktarda masa hamuru ile mısır kabuğunun orta kısmında 8 cm boyunda 5 cm eninde bir dikdörtgen oluşturun. Baş parmağınızla bastırarak hamurun ortasında derin bir oyuk oluşturun ve bu oyuğu bir yuvarlak yemek kaşığı dolusu tavuklu malzemeyle doldurun.

Mısır kabuğunun üstünü ve altını için üzerine doğru katladıktan sonra sıkı bir paket oluşturabilmek için kenarları da birer birer dolgunun üzerine doğru kapatın. Ancak çok sıkı katlamayın; iç malzeme piştikçe şişecektir. Hazırladığınız tamale'lerin her birini, yanlarını tutacak şekilde boydan boya mutfak ipiyle bağlayın. Kenara koyun. Eliniz alıştıktan sonra aynı anda birkaç tanesinin içini doldurabilirsiniz.

Buharlı pişiricinizi hazırlayın. Tamale'leri tek bir tabaka halinde dizin ve iç malzeme iyice pişene kadar, yaklaşık 1 saat pişirin. Pişirme işlemi boyunca buharlı pişiricinin tabanındaki suyu birkaç kez kontrol edin ve gerekiyorsa su ekleyin.

Tamale nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Servis yapmak için: Pişen tamale'leri bir servis tabağına üst üste yığın. Tabağı elden elde dolaştırın, davetlileriniz tamale'lerini kendileri açsın. Dilerseniz yanında ayrıca acı kırmızıbiber sosu ikram edin.

Kuru mısır koçanı kabuğunu aktarlardan bulabilir veya internetten sipariş edebilirsiniz. Ayrıca tazesini de haşlayıp kullanabilirsiniz. Masa İspanyolca bilmeyenler ya da bilenler için karmaşık bir kelime olabilir. Hem (öğütülmüş buğday gibi) una, hem de o undan yapılan hamura masa denir. Tamale için bildiğimiz (harina de maiz etiketli) mısır ununu değil, üstünde masa para tamales (tamale unu) yazan öğütülmüş mısırı almaya dikkat edin. Tamale ununda, tamale'ye hafif ve süngerimsi dokusunu kazandıran misket limonu (yeşil limon) da bulunur.

Şimdiden afiyet olsun...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA