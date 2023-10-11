Tamale nasıl yapılır, malzemeleri neler?

YAPILIŞI:

Mısır koçanı kabuklarını hazırlayın: Kurutulmuş mısır koçanı kabuklarının genelde bir tarafı düz, diğer tarafı sivri olur. Tepeden aşağı ve enine 20-23 cm uzunluğunda olan kabuklar idealdir. Daha uzun olanlar (suda bekletildikten sonra) kısaltılabilir, daha kısa olanlar ise üstü üste konabilir. (Hata payı için kendinize birkaç tane fazla bulundurun.) 15 adet uygun ölçüde kabuk seçin. Kabukları elinizle hafifçe ayırın ve büyükçe bir kabın içine koyun. Üstlerini geçecek miktarda soğuk su ilave edin. Kabukların üzerine tabak koyarak suya iyice batırın ve yumuşayana dek, yaklaşık 1 saat bekletin.



Masa'yı hazırlayın: Tamale için hazırlanmış masa'yı, tuz ve kabartma tozuyla elektrikli mikser kabında karıştırın. Tavuk suyunu küçük bir tencerede, kısık ateşte üstünden buhar tütene kadar ısıtın. Ocaktan alıp içine bitkisel yağı koyun. Tavuk sulu karışımı, kuru karışımın içine dökün ve pürüzsüz, hafif parlak bir kıvam alana kadar düşük hızda yaklaşık 3 dakika çırpın. (Masa'yı elle de hazırlayabilirsiniz: Sıvı ve kuru malzemeleri büyük bir kâsede tahta kaşıkla karıştırın. Sonra da yumuşayana ve parlaklaşana ya da kolunuz iflas edene kadar olabildiğince çırpın.) Tavuklu içi hazırlarken kenarda bekletin.



Tavuklu içi hazırlayın: Yağı orta büyüklükte bir tavada, orta ateşte, cızırdayana kadar kızdırın. Soğanı ekleyin ve ölene kadar, yaklaşık 5 dakika karıştırarak pişirin. Biberleri ekleyin ve yine karıştırarak soğanlar kavrulana kadar 1-2 dakika daha pişirin. Pişirdiğiniz soğanı bir karıştırma kabına alın ve katamalebın içine tavuğu ekleyip malzemeler eşit dağılana kadar karıştırın. Tuz ve karabiberle tatlandırın.Tamale'leri hazırlayın: 12 adet 25 cm boyunda mutfak ipi kesin. Mısır kabuklarının suyunu süzün, bir tanesini tezgaha alın. Yaklaşık 1/3 su bardağı miktarda masa hamuru ile mısır kabuğunun orta kısmında 8 cm boyunda 5 cm eninde bir dikdörtgen oluşturun. Baş parmağınızla bastırarak hamurun ortasında derin bir oyuk oluşturun ve bu oyuğu bir yuvarlak yemek kaşığı dolusu tavuklu malzemeyle doldurun.



Mısır kabuğunun üstünü ve altını için üzerine doğru katladıktan sonra sıkı bir paket oluşturabilmek için kenarları da birer birer dolgunun üzerine doğru kapatın. Ancak çok sıkı katlamayın; iç malzeme piştikçe şişecektir. Hazırladığınız tamale'lerin her birini, yanlarını tutacak şekilde boydan boya mutfak ipiyle bağlayın. Kenara koyun. Eliniz alıştıktan sonra aynı anda birkaç tanesinin içini doldurabilirsiniz.



Buharlı pişiricinizi hazırlayın. Tamale'leri tek bir tabaka halinde dizin ve iç malzeme iyice pişene kadar, yaklaşık 1 saat pişirin. Pişirme işlemi boyunca buharlı pişiricinin tabanındaki suyu birkaç kez kontrol edin ve gerekiyorsa su ekleyin.



