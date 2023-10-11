Tamale nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Meksika mutfağı sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif olan Tamale nasıl yapılır?
TAMALE MALZEMELERİ NELERDİR?
Masa (Mısır Unlu Hamur) İçin:
3 su bardağı tamale için hazırlanmış masa (mısır unu), 1/2 tatlı kaşığı tuz (konserve tavuk suyu kullanıyorsanız daha az) 1/2 tatlı kaşığı kabartma tozu 2 su bardağı Tavuk Suyu ya da hazır tavuk suyu 3/4 su bardağı bitkisel sıvı yağ
Tavuklu İç İçin: (İsteğe bağlı et de olabilir)
2 yemek kaşığı bitkisel sıvı yağ 1 küçük sarı soğan,1/2 cm'lik küpler halinde doğranmış (yaklaşık 3/4 su bardağı) 3 yemek kaşığı kırmızıbiber konservesi, doğranmış ya da 2 adet serrano biberi, sapı ve çekirdekleri alınmış, ince doğranmış 250 gr pişmiş tavuk ya da hindi, iri doğranmış ya da didilmiş Tuz
Acı kırmızıbiber sosu (tercihe bağlı)