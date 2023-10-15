Çocuk sağlığı gönüllüleri dev kongrede buluştu

Pediatrik Uzmanlık Akademisi Derneği (PUADER) ve Büyüyen Çocuk Derneği öncülüğünde bu yıl üçüncüsü uluslararası olarak düzenlenen Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi, 'Deprem ve Çocuk Sağlığı' teması ile İKÇÜ ev sahipliğinde gerçekleşti.

İYİLİK YOLCULUĞU

Kongrede 247 oturum başkanı ve konuşmacı yer alırken; tüm Türkiye'den yaklaşık 1000'in üzerinde çocuk sağlığı gönüllüsü kongreyi takip etti. Kongrede 200'ün üzerinde bildiri sunuldu. İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Bumin Dündar'ın açılış konuşmasından sonra, Türk Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "Cumhuriyetin 100. Yılında Doğal Afetler ve Kızılay" başlıklı bir konferans verdi.

Prof. Dr. Yılmaz, Kızılay'ın 400 bin civarı gönüllüsü ile bir iyilik yolculuğunu temsil ettiğini ifade etti. Kongrenin ilk günü deprem bölgesinde görev almış hekimler özellikle depremde çocukların korunmasına yönelik önerilerini paylaştılar. Daha sonraki oturumlarda ülkemizde çocuk sağlığı alanında hizmet veren asistan, uzman, yabancı statüdeki ve özelde çalışan çocuk sağlığı hekimlerin sorunları tartışıldı.

'KİTAP HALİNE GETİRİLECEK'

Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresinde Başkanı Prof. Dr. Bumin Dündar da etkinlikte bir konuşma yaptı. Prof. Dr. Bumin Dündar, genç hekimlerin ilettiği sorunlar ve çözüm önerilerinin bir kitapçık haline getirilerek yetkililere ulaştırılacağını söyledi.