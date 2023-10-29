Başkan Erdoğan’dan acılı aileye taziye

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da KYK Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdunda arızalanan asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden Zeren Ertaş'ın babası Akın Ertaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda arızalanan asansörün düşmesi sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

BAKAN DA ZİYARET ETTİ

Bakan Bak, Ertaş'ın ailesine başsağlığı dileklerini iletirken, ziyaret sırasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan da acılı baba Akın Ertaş ile telefonda görüşerek taziyede bulundu. Başkan Erdoğan ile telefonda konuşan Ertaş, süreç boyunca provokatörlerin oyununa gelmemek için uğraştıklarını, kızlarının adının böyle anılmasını istemediklerini söyledi