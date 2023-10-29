Kadınlar Cumhuriyet’in 100. yılı için koşuyor

Kadınlar Cumhuriyet'in 100. yıl coşkusunu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde kutluyor. Bugün gerçekleşen "100. Yıl Cumhuriyet Kadınları Koşusu", Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde düzenlenen ilk yaya organizasyonu olma özelliği taşıyan bu koşu, Cumhuriyet kadınlarının geleceğe yürüyüşünü de sembolize ediyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Avrupa Yakası'ndan başlayarak, 5 km'lik bir parkurda Anadolu Yakası'na kadar uzanan koşu, saat 09.00'da başladı. Etkinlik, yalnızca kadınların katılımına açık.

Katılımcılar Cumhuriyet Bayramı'nı unutulmaz bir deneyimle birleştiriyor. Koşuya dereceye girenlere toplamda 225 bin TL tutarında Cumhuriyet Kadınları Koşusu Ödülü verilecek. Cumhuriyet Kadınları Koşusu kapsamında sponsorlardan sağlanacak kaynakla Darüşşafaka, TOG, TOÇEV, TED, Türkiye Atletizim Vakfı ve Yanındayız Derneği'ne bağış yapılıyor. ICA Genel Müdürü Serhat Soğukpınar, şunları söyledi: "Cumhuriyetimizin 100. yaşını, kadınlarımızın güçlü adımlarıyla, sevgiyle, coşkuyla ve umutla duyuracakları bu koşuyla kutlamak, bizim için unutulmaz bir onur."